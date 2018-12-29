۱۵ اثر فرهنگی یزد در فهرست آثار ملی منقول به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، مصطفی فاطمی اظهار داشت: از جمله آثار ثبت شده می‌توان به گورستان توران پشت با سنگ قبرهایی از جنس سنگ‌های رسوبی و آهکی متعلق به قرن پنجم تا یازدهم هجری قمری با خط کوفی و نسخ، طرح‌های گیاهی و هندسی اشاره کرد.

وی ادامه داد: کتیبه کاشی مسجد چهل محراب از مساجد تاریخی شهر یزد، کتیبه سنگی آب انبار کلار میبد با تاریخ ۱۰۷۰ هـجری قمری، دو زیلو با نقوش گیاهی و هندسی شامل زیلوی حصار رکن‌آباد میبد و زیلوی شیخ احمد بلیمان جزو دیگر آثار ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد خاطر نشان کرد: سنگ حنای حمام از جنس مرمر متعلق به دوره قاجار، سنگ کتیبه کلیسا با تاریخ ۱۹۲۸ میلادی و دو عقد نامه مورد تایید قرار گرفت و ثبت آنها در فهرست آثار ملی تصویب شد.

فاطمی اظهار داشت: با ثبت این ۱۵ اثر، تعداد آثار ثبت شده منقول استان یزد به ۴۵ اثر رسیده است.

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