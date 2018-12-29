رسانه هامدیران ناکارآمد که نمایندگان سفارش کرده اند معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه گفتگوی بی واسطه جوانان و مسئولان استان قزوین شنبه شب با حضور تشکلهای مردمی، استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیرکل ورزش و جوانان در استانداری قزوین برگزار شد.

سیده حمیده زرآبادی در این نشست اظهارداشت: استفاده از دیدگاههای جوانان به ما انرژی می دهد تا در ادامه مسیر با توان بیشتری دنبال حل مشکلات باشیم.

وی در خصوص انتقاد جوانان به جایگاه آخر استان در بودجه تصریح کرد: اینکه برخی به عملکرد نمایندگان انتقاد دارند و فکر می کنند کم کاری صورت گرفته منطقی نیست زیرا استان قم که نماینده اش رئیس مجلس است و استان سمنان که رئیس جمهور حامی آنهاست در رده های پایین تر از قزوین قرار دارند لذا این بودجه چارچوب های خاص خود را دارد که نماینده نمی تواند آن را تغییر دهد.

زرآبادی گفت: دو شاخص جمعیت و مساحت در تعیین بودجه تاثیرگذار است لذا از جوانان انتظار داریم اگر نقدی دارند آگاهانه باشد تا موجب توسعه شود و اینکه چه باید می کردیم که نکردیم باید گفته شود تا شما در جریان واقعیتها قرار گیرید.

وی اظهارداشت: باور داریم که باید به جوانان اعتماد شود لذا از استاندار درخواست می کنیم مشاور جوان خود را معرفی کنند و تاکنون توسط فرمانداران بویین زهرا و البرز هم مشاور جوان تعیین شده و سایر فرمانداران هم در این زمینه لازم است اقدام کنند تا بتوانیم از این ظرفیت برخوردار شویم.

نماینده قزوین درمجلس شورای اسلامی درانتقاد به موضوعی در خصوص ضروری نبودن موضوع ورود بانوان به ورزشگاه اظهارداشت: نماینده مجلس باید به همه مشکلات و مطالبات جوابگو باشد و ما در کنار سایر مشکلات و مطالبات باید به این درخواست برخی بانوان هم بپردازیم و هیچ مغایرتی با سایر موارد و نیازها ندارد.

زرآبادی اضافه کرد: فیلترینگ هم از موضوعاتی است که باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد و ما وظیفه داریم برای مدیریت راهکار درستی انتخاب کنیم زیرا با تکنولوژی نمی توان مقابله کرد و در کنار آن لازم است به آزادی های اجتماعی و مشروع مردم هم احترام بگذاریم.

وی در خصوص جدا شدن وزارت ورزش از جوانان بیان کرد: لایحه تفکیک سه وزارتخانه با هم داده شد و چون با هم مطرح شد مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت که باید جدا شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: متاسفانه شایسته سالاری در کشور و استان بخوبی پیاده نشده در حالی که باید شفاف سازی شود و افراد توانمند و متعهد و کارآمد مسئولیت بگیرند.

وی اظهارداشت: باید افراد توانمند در مدیریت ها قرار گیرند و اگر مدیری نالایق بود و تخلف کرد دستگاههای نظارتی و بازرسی هم با قاطعیت برخورد کنند و اگر با فرد نالایق برخورد نمی شود درست نیست.

زرآبادی تصریح کرد: نماینده قرار نیست برای خودش کار کند و اگر فرد نالایقی را معرفی می کند از رسانه ها انتظار داریم آن را اعلام کنند تا معلوم شود ما برای خودمان یا برای مردم کار می کنیم.

وی اظهارداشت: قرار نیست برای خودمان کار کنیم و رسانه ها وظیفه دارند شفاف سازی کنند و اینکه یک نفر با مدرک جعلی کار بگیرد برای ما مدیریت کند و برخورد نشود منطقی نیست و به نظر می رسد آنچه جوان را ناراحت می کند بی عدالتی است.

زرآبادی یادآورشد: رسانه ها هم مراقب باشند تا درگیر تسویه حساب نشوند زیرا گاهی دیده می شود برخی رسانه ها برای خوش آمدن احزاب اخبار کذب منتشر می کنند.

وی اضافه کرد: کسی از نقد ناراحت نمی شود اما در همین استان رسانه ای هست که همیشه خبر تخریبی زده است و باید این رویه اصلاح شود.

احزاب تعامل و گفتگو کنند

زرآبادی اظهارداشت: باید همه دنبال هم افزایی باشیم و رسانه ها کمک کنند تا احزاب کنار یکدیگر قرار گیرند زیرا امروز جریان اصولگرایی و اصلاح طلب خیلی فضای واقعی نداشتند تا با هم تعامل کنند و هر تعاملی بوده در فضای مجازی بوده است.

وی بیان کرد: باید در بکارگیری جوانان در مسئولیت ها جسارت بیشتری داشته باشیم و اعتماد کنیم و برای نتیجه بخش بودن مراقب باشیم تا به موضوع جوانان خیلی سیاسی نگاه نکنیم و باور داشته باشیم آینده کشور بدست همین جوانان خواهد بود.

در ادامه تعدادی از نمایندگان تشکل های جوانان دیدگاهها، انتقادات و دغدغه های خود را مطرح کردند و استاندار و نمایندگان مجلس به آنها پاسخ دادند.