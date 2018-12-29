طرح جنگلانه در روستاهای بافق اجرا شد

محمدرضا آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح جنگلانه از طرحهای ملی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به شمار می رود، اظهار داشت: این طرح تاکنون در شهرستانهای مهریز، بهاباد و برخی دیگر از شهرستانهای استان یزد به اجرا درآمده است.
وی بیان کرد: این طرح امروز نیز در دو روستای شیطور و دولت آباد در شهرستان بافق با حضور و مشارکت مردم و تشکلهای مردم نهاد در حوزه منابع طبیعی به اجرا درآمد.
آخوندی خاطرنشان کرد: این طرح در ۱۰۰ هکتار از اراضی بیابانی این دو روستا اجرا شد و بذر گیاهانی از جمله درمنه، آنقوزه و ... کاشته شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد عنوان کرد: این طرح با هدف افزایش پوشش گیاهی در مناطق بیابانی و کاهش کانونهای فرسایش بادی اجرا شده است.
وی، اجرای این طرح را برای دامداران منطقه نیز ارزشمند خواند و افزود: با توجه به اینکه بسیاری از مراتع استان یزد به دلیل چرای بیرویه و خشکسالی به مناطق بیابانی و نیمه بیابانی تبدیل شده اند، اجرای این طرح میتواند به بهبود وضعیت این مناطق کمک کند.
آخوندی با بیان اینکه طرح جنگلانه از سال ۹۲ به مرحله اجرا درآمده است، یادآور شد: این طرح ابتدا با حرکتهای خودجوش تشکلهای مردم نهاد و علاقمندان به محیط زیست و منابع طبیعی اجرا شد و به تدریج توسط منابع طبیعی ساماندهی شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای موفق این طرح بتوانیم به افزایش سرانه جنگلی کشور به سهم خود و با توجه به شرایط اقلیمی استان کمک کنیم.
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