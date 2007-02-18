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۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۰۴

هنرمندان پیشکسوت در همایش هنر مقاومت شرکت می‌کنند

نخستین همایش مقاومت هنرستان هنرهای زیبا با حضور هنرمندان پیشکسوت اول تا سوم اسفندماه در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت ارشاد اعلام کرد در این همایش هنرمندانی چون علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، داود رشیدی، اکبر عبدی، محمود عزیزی، سیدجواد هاشمی و ... حضور دارند.

همایش هنر مقاومت هنرستان‌های هنرهای زیبا با ارائه 20 نمایش از هنرستان‌های هنرهای زیبا کشور و دو نمایش از کشور لبنان و در بخش تجسمی با برپایی نمایشگاهی از آثار نقاشی، عکس، حجم و گرافیک برگزار می‌شود.

اجرای موسیقی و سرود توسط گروههای هنرستان‌ها و اجرای تعزیه نمایش "از کربلا تا شلمچه" و تعزیه شهید فهمیده از دیگر برنامه‌های این همایش است. همایش هنر مقاومت از سوی دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری با همکاری اداره کل ارشاد یزد و گروه بسیج سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود.
کد مطلب 449877

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