به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت ارشاد اعلام کرد در این همایش هنرمندانی چون علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، داود رشیدی، اکبر عبدی، محمود عزیزی، سیدجواد هاشمی و ... حضور دارند.



همایش هنر مقاومت هنرستان‌های هنرهای زیبا با ارائه 20 نمایش از هنرستان‌های هنرهای زیبا کشور و دو نمایش از کشور لبنان و در بخش تجسمی با برپایی نمایشگاهی از آثار نقاشی، عکس، حجم و گرافیک برگزار می‌شود.



اجرای موسیقی و سرود توسط گروههای هنرستان‌ها و اجرای تعزیه نمایش "از کربلا تا شلمچه" و تعزیه شهید فهمیده از دیگر برنامه‌های این همایش است. همایش هنر مقاومت از سوی دفتر آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری با همکاری اداره کل ارشاد یزد و گروه بسیج سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود.

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