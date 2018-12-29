بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی البرز به مناسبت حماسه ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نهم دی هرسال یادآور حماسهای است که ملت بزرگ ایران با بصیرت بینهایت خود در سال ۸۸ به وجود آورد که فقط با عاشورای سال ۵۷ قابلمقایسه است.
نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بود، روزی بود که مردم انقلابی ایران با خروش به هنگام و قاطع خود سیلی محکمی بر فتنه گران سال ۸۸ زدند و با حضور سیلآسای خود خس و خاشاک را از چهره نظام مقدس اسلامی شستند.
نهم دیماه ۱۳۸۸ یوماللهی بود که باعث شد نقشه استکبار به سرکردگی آمریکا، انگلیس، فرانسه و غیره که توسط فتنه گران داخلی برای براندازی انقلاب اسلامی در حال انجام بود برملا گردد و شعار «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» با حضور مردم همیشه درصحنه به واقعیت تبدیل شود و این حضور مردم و خلق حماسه مصداق آیه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم» بود.
حماسه نهم دی پاسخ دندانشکن و تلافیجویانهای بر پیکره وجودی فتنهگرانی بود که کشور اسلامی ایران را با توطئه و توهم تقلب در انتخابات به لبه پرتگاه برده و باعث شدند بدنه ایران عزیز و مقتدر جراحت و خونی شده و با بهانه دادن به دشمنان قسمخورده باعث تحریمهای ظالمانه، کشته شدن انسانهای بیگناه، شکستن و آتشسوزی بانکها و اموال عمومی و غیره دچار گناه نابخشودنی گردند.
در این برهه از زمان که پیروزیهای خط مقاومت بیشازپیش غرب آسیا را درنوردیده است به دشمنان خارجی و داخلی هشدار میدهیم که دیگر به فکر فتنهانگیزی نباشید چراکه نقشههای شما برای آزادی خواهان جهان برملا شده است و امت حزبالله قادر است نهم دیهای فراوانی را در کشورهای آزاده برگزار کند.
اینک که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به سر میبریم به دشمنان انقلاب میگوییم شماها مردهاید و انقلاب ما هنوز زنده است پس فتنه گران داخلی خود را از خواب بیدار کنند و بدانند جمعیت نهم دی ۸۸ زندهاند و تحرکات آنها را رصد میکنند تا اگر غلطی از آنها سر بزند، آنها را به زبالهدان تاریخ بسپارند.
ما دانشجویان انقلابی استان البرز بار دیگر با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) بیعت کرده و به دستگاههای نظارتی و امنیتی هشدار میدهیم هوشیار باشند و از وقوع فتنههای احتمالی که ممکن است از سوی دشمنان خارجی و فتنه گران داخلی برنامهریزی شود، جلوگیری کنند.
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