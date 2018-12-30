پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با مهر، ضمن اشاره به فتنه ۸۸ گفت: نظام سلطه در تلاش است تا حماسه ۹ دی را از قالب مردمی آن خارج کند. در اصل شکل‌گیری فتنه برای ایجاد شکاف و فاصله بین مردم بود. در اصل انتخابات سال ۸۸ نشان از اقتدار و وحدت در نظام اسلامی بود. ملت توانسته بودند در سی و چند سالگی انقلاب رکورد عجیبی در مشارکت را رقم بزنند.

وی افزود: همانطور که می‌دانید هر انتخاباتی سه شاخص اصلی دارد؛ مشارکت، رقابت و شفافیت. مردم در یک فضای کاملا آرام و بدون درگیری در هر سه این موارد را فتح کردند. طبیعتا این مهم برای نظام سلطه بسیار سنگین بود که شاخص مشارکت بالای مردم ایران بعد از گذشت سی و چند سال را شاهد باشد.

وی همچنین افزود: اصل فتنه برای این بود که انسجام مردم را به تفرقه و جنگ داخلی تبدیل کند ولی حماسه ۹ دی خط بطلانی بر تمام فتنه‌گری‌ ها بود. حماسه ۹ دی باعث شد تا دوباره اتحاد به مردم کشور بازگردد. امروز هم دشمن بیکار ننشسته و در تلاش است تا به تاریخ آدرس دروغ دهد و این حماسه بزرگ را از ذهن مردم پاک کند. یکی از همین آدرس‌های دروغ همین است که بگویند، مردم آمدند و اعتراض کردند و نیروهای نظامی آنها را سرکوب ساختند. در حالی که بزرگترین نقطه قوت حماسه ۹ دی، مردمی بودن آن است. این خروش مردم است که تمام تهران را مملو از جمعیت برای دفاع از انقلاب اسلامی کرد و به همین دلیل امروز برخی تلاش بسیاری می‌کنند تا این حماسه را تحریف کنند.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همچنین در مورد اهمیت یادآوری حماسه ۹ دی اضافه کرد: امروز دشمن در تلاش است که این موضوع را جا بیندازد که چرا با گذشت ۱۰ سال از انتخابات سال ۸۸ هنوز برخی بر طبل فتنه و موضوعات حول آن میزنند. فتنه در انتخابات سال ۸۸ یک حادثه تاریخی است که باید از آن درس گرفت. ولی سوال مهم تر اینجاست که آیا فتنه از اهداف آن روز خود دست کشیده است؟ آیا امروز پشیمان است یا بدنبال مشابه سازی فتنه در انتخابات مختلف است؟. امروز ما شاهدیم که فتنه نه تنها نادم نیست بلکه گستاخ‌تر بر طبل باطل خود می‌کوبد. امروز برخی از فتنه‌گران و افراد منتسب به آنها در پست‌های دولتی لانه‌ کرده‌اند و از آنجا صدای دشمن را بلندتر تکرار می‌کنند. به همین دلیل زنده بودن حماسه ۹ دی یعنی زنده بودن بصیرت در تهدیدات مستمری است که جریان فتنه بر ادامه و سخت‌تر کردن آن برای آینده تلاش می‌کند.