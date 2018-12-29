حجت الاسلام شیرازی سخنران مراسم گرامیداشت ۹ دی در کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی بعدازظهر شنبه در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان اظهار داشت: در آستانه ۹ دی ماه قرار داریم؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و روزی که به عنوان نقطه عطفی در تاریخ کشور و ملت است.

وی افزود: در راستای تبیین این روز برنامه ها و همایش های تبیینی، جلسات بصیرتی و معرفتی و جلسات پرسش و پاسخ و معرفتی را از ماه گذشته شروع کرده ایم و به همین منظور همایش های تبیینی در نظر گرفته شده است.

صدفی تصریح کرد: از دیگر برنامه های در نظر گرفته می توان به مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی، رسانه ای و نمایشگاهی اشاره کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت ۹ دی ماه در استان کرمان بیان داشت: فردا ساعت ۱۰ صبح مراسم بزرگداشت ۹ دی ماه در مقابل حسینیه ثارالله به مدت یک ساعت برگزار می شود. بعد از اتمام مراسم تظاهرات از محل حسینیه ثارالله به سمت مصلا برگزار می شود.

وی گفت: به همین مناسبت تجمعات مردمی در همه شهرستان ها، بخش ها و حتی روستاهای دارای جمعیت سراسر استان کرمان تشکیل می شود و در بعضی شهرستان ها همایش های تبیینی حول محور ۹ دی ماه برگزار می شود.

رئیس ستاد بزرگداشت ۹ دی در استان کرمان عنوان کرد: سخنران این مراسم حجت الاسلام شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس است.