به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: من در کاخ سفید منتظر دموکرات‌ ها هستم تا بیایند و توافقی درباره دیوار امنیتی ایجاد شود.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشت: آن طور که من شنیده‌ ام، آنها زمان بسیار زیادی را برای آزار و اذیت رئیس جمهور صرف می‌ کنند و زمان اندکی برای چیزهایی مانند متوقف کردن جنایت دارند.

این درحالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز بارها بر لزوم ساخت دیوار مرزی میان این کشور با مکزیک تاکید کرده بود.

ترامپ پیشتر در این خصوص گفته بود: مادامیکه بودجه دیوار در مرز با مکزیک تامین نشود، تعطیلی دولت پایان نخواهد یافت. در حالیکه در حال مبارزه برای تامین بودجه دیوار هستیم، در حال ساخت این دیوار هم هستیم و این آرزوی من است که تمام ۵۰۰ تا ۵۵۰ مایل تکمیل شود. بسیاری از کارگران به من گفته‌ اند تا زمانی که بودجه دیوار را دریافت نکردیم، بیرون می مانیم. کارگران فدرال، خواستار دیوار هستند.

این در حالیست که به دنبال عدم توافق دموکرات ها با تخصیص بودجه حدود ۶ میلیارد دلاری ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک، بخش هایی از دولت آمریکا تعطیل شده است.