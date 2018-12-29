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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۳۷

فرماندار گرگان:

رویکرد فرمانداری گرگان جذب سرمایه گذار است/ احیاء کارخانه چرم

رویکرد فرمانداری گرگان جذب سرمایه گذار است/ احیاء کارخانه چرم

گرگان- فرماندار گرگان با بیان این که کارخانه چرم آق قلا احیا می شود، گفت: رویکرد فرمانداری گرگان جذب سرمایه گذار است و گام های خوبی را هم در این زمینه برداشته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم صفوی، شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان که در سالن اجتماعات فرمانداری گرگان برگزار شد، اظهار کرد: بودجه شهرستان ۶۵ میلیارد تومان است و این میزان شایسته مردم گرگان نبوده و توسعه ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: به دنبال سرمایه گذاران بزرگ کشوری رفته و خوشبختانه قدم های خوبی برداشتیم که اکنون مراحل انتهای خود را طی می کند.

صفوی ادامه داد: انشالله در روزهای آتی کلنگ زنی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری شمال کشور اتفاق می افتد و زمینه ای برای نشاط اجتماعی فراهم خواهد شد.

فرماندار گفت: دو کارخانه مهم لبنی داریم و قریب ۲۰۰ تن شیر روزانه وارد گرگان می کنیم به همین دلیل وارد مذاکره با یکی از کارخانه ها شده تا در چند منطقه دامداری ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: منطقه ای در تیل آباد آزادشهر انتخاب و مقرر شد که یک دامداری سه هزار الی پنج هزار رأسی ایجاد می شود.

فرماندار گرگان افزود: کارخانه پنیر و بستی سازی هم با همت کارخانه لبنی ایجاد خواهیم کرد.

صفوی اظهار کرد: مدیر این کارخانه تمایل دارند که یک هتل چهار یا پنج ستاره احداث کند و برای این عمل نیازمند تسهیلات هستند.

وی افزود: میزان دام در استان ما نسبت به سنوات گذشته کاهش یافته و با رایزنی که با جهاد کشاورزی صورت گرفت، مجوز یک دامداری ۱۰ هزار رأسی را گرفتیم که ظرفیت افزایش به ۱۰۰ هزار رأس را هم دارد.

صفوی گفت: کارخانه چرم سازی که در شهرستان آق قلا متروکه افتاده است را احیا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای استفاده از روده گاو و احشام در تولید نخ جراحی و مانند آن در آق قلا قدم های اولیه برداشته شده است.

صفوی با اشره به اقدام صورت گرفته در زمینه گیاهان دارویی و تولید زعفران در گرگان گفت: در چند روز آینده بزرگترین گلخانه دار کشور به گرگان خواهد آمد و در زمینه صیفی جات هم قدم های خوبی برداشته خواهد شد.

کد مطلب 4498792

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