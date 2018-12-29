رویکرد فرمانداری گرگان جذب سرمایه گذار است/ احیاء کارخانه چرم

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم صفوی، شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرگان که در سالن اجتماعات فرمانداری گرگان برگزار شد، اظهار کرد: بودجه شهرستان ۶۵ میلیارد تومان است و این میزان شایسته مردم گرگان نبوده و توسعه ایجاد نخواهد کرد.

وی افزود: به دنبال سرمایه گذاران بزرگ کشوری رفته و خوشبختانه قدم های خوبی برداشتیم که اکنون مراحل انتهای خود را طی می کند.

صفوی ادامه داد: انشالله در روزهای آتی کلنگ زنی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری شمال کشور اتفاق می افتد و زمینه ای برای نشاط اجتماعی فراهم خواهد شد.

فرماندار گفت: دو کارخانه مهم لبنی داریم و قریب ۲۰۰ تن شیر روزانه وارد گرگان می کنیم به همین دلیل وارد مذاکره با یکی از کارخانه ها شده تا در چند منطقه دامداری ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: منطقه ای در تیل آباد آزادشهر انتخاب و مقرر شد که یک دامداری سه هزار الی پنج هزار رأسی ایجاد می شود.

فرماندار گرگان افزود: کارخانه پنیر و بستی سازی هم با همت کارخانه لبنی ایجاد خواهیم کرد.

صفوی اظهار کرد: مدیر این کارخانه تمایل دارند که یک هتل چهار یا پنج ستاره احداث کند و برای این عمل نیازمند تسهیلات هستند.

وی افزود: میزان دام در استان ما نسبت به سنوات گذشته کاهش یافته و با رایزنی که با جهاد کشاورزی صورت گرفت، مجوز یک دامداری ۱۰ هزار رأسی را گرفتیم که ظرفیت افزایش به ۱۰۰ هزار رأس را هم دارد.

صفوی گفت: کارخانه چرم سازی که در شهرستان آق قلا متروکه افتاده است را احیا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای استفاده از روده گاو و احشام در تولید نخ جراحی و مانند آن در آق قلا قدم های اولیه برداشته شده است.

صفوی با اشره به اقدام صورت گرفته در زمینه گیاهان دارویی و تولید زعفران در گرگان گفت: در چند روز آینده بزرگترین گلخانه دار کشور به گرگان خواهد آمد و در زمینه صیفی جات هم قدم های خوبی برداشته خواهد شد.