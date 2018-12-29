دختر نوجوان زهکی بر اثر آتش سوزی جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ آیت الله قره گوزلو اظهار داشت: روز گذشته در پی تماس تلفنی مبنی بر مرگ مشکوک دختری نوجوان در روستای «ندام غربی» بلافاصله ماموران انتظامی بخش جزینک به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با بررسی های میدانی مشخص شد دختری ۱۷ ساله درحال پرکردن مخزن چراغ نفتی بوده که مقداری از نفت بر روی شعله آتش و لباسش ریخته و با شعله ور شدن آتش در حریق گرفتار می شود.

فرمانده انتظامی زهک افزود: مصدوم پس از انتقال به بیمارستان زابل و با وجود تلاش های تیم پزشکی به علت شدت جراحات بالا فوت کرد.

وی تصریح کرد: جسد برای بررسی بیشتر به سردخانه منتقل و پرونده قضایی تشکیل شد.