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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۲۱

فرمانده انتظامی زهک:

دختر نوجوان زهکی بر اثر آتش سوزی جان باخت

دختر نوجوان زهکی بر اثر آتش سوزی جان باخت

زاهدان - فرمانده انتظامی زهک گفت: دختری نوجوان در پی سوختگی ناشی از حریق چراغ نفتی در این شهرستان جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ آیت الله قره گوزلو اظهار داشت: روز گذشته در پی تماس تلفنی مبنی بر مرگ مشکوک دختری نوجوان در روستای «ندام غربی» بلافاصله ماموران انتظامی بخش جزینک به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با بررسی های میدانی مشخص شد دختری ۱۷ ساله درحال پرکردن مخزن چراغ نفتی بوده که مقداری از نفت بر روی شعله آتش و لباسش ریخته و با شعله ور شدن آتش در حریق گرفتار می شود.

فرمانده انتظامی زهک افزود: مصدوم پس از انتقال به بیمارستان زابل و با وجود تلاش های تیم پزشکی به علت شدت جراحات بالا فوت کرد.

وی تصریح کرد: جسد برای بررسی بیشتر به سردخانه منتقل و پرونده قضایی تشکیل شد.

کد مطلب 4498797

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