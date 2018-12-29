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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۲۹

ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی «برکت» ایرانشهر آغاز شد

ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی «برکت» ایرانشهر آغاز شد

ایرانشهر - عملیات اجرایی ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی «برکت» ایرانشهر با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در هفته گذشته با حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت، احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان، ائمه‌ جمعه و جمعی از مسئولان استانی و محلی، عملیات اجرایی احداث بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی برکت ایرانشهر آغاز شد.

مدیرعامل بنیاد برکت در مورد ساخت این بیمارستان اظهار داشت: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های هدف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه‌ محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود، در کنار طرح‌های اشتغال‌زایی که از طریق بنیاد برکت در این استان در حال اجرا است در حوزه‌های دیگر از جمله ارتقای توسعه‌یافتگی در حوزه‌ بهداشت، درمان و سلامت مردم مناطق محروم نیز حضور و مشارکتی جدی دارد.

جعفری ادامه داد: بر مبنای این سیاست و رویکرد اصولی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ۵۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی برکت ایرانشهر را تأمین و پس از تکمیل آن در ۳ سال به عنوان هدیه‌ مقام معظم رهبری به مردم شریف استان سیستان و بلوچستان تقدیم می‌شود.

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خاطرنشان کرد: هر ساله مردم زیادی از مناطق محروم استان برای دسترسی به امکانات درمانی مجبور به عزیمت به استان‌های هم‌جوار از جمله کرمان، یزد، خراسان رضوی و غیره هستند که مشکلاتی را برای آن‌ها به‌وجود می‌آورد و بهره‌برداری از بیمارستان برکت ایرانشهر می‌تواند ضمن ارتقای شاخص‌های سلامت و بهداشت در استان سیستان و بلوچستان از سفر مردم محروم این مناطق به استان‌های هم‌جوار برای دریافت خدمات درمانی به‌طور چشم‌گیری بکاهد.

جعفری اظهار امیدواری کرد که با احداث و بهره‌برداری از بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی برکت ایرانشهر شاخص‌های بهداشتی و درمانی جنوب استان سیستان و بلوچستان ارتقای قابل‌توجهی یابد.

گفتنی است؛ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت ساخت ۱۱ بیمارستان و ۴ مرکز درمان سرطان را با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ تخت در سراسر کشور در دست اقدام دارد که از این تعداد تاکنون ۸ بیمارستان به بهره‌برداری رسیده است. بنیاد برکت هم‌چنین با ساخت ۲۰۰ مرکز جامع سلامت و مراکز و پایگاه‌های بهداشتی، درمانی در مناطق محروم، که تعداد ۸۸ مرکز از آن‌ها در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، گام بلندی در جهت تحت پوشش قرار دادن خدمات درمانی حدود ۵۲۵ نقطه‌ روستایی برداشته است.

کد مطلب 4498801

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