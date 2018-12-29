به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در هفته گذشته با حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت، احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان، ائمه‌ جمعه و جمعی از مسئولان استانی و محلی، عملیات اجرایی احداث بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی برکت ایرانشهر آغاز شد.

مدیرعامل بنیاد برکت در مورد ساخت این بیمارستان اظهار داشت: با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های هدف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه‌ محرومیت‌زدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود، در کنار طرح‌های اشتغال‌زایی که از طریق بنیاد برکت در این استان در حال اجرا است در حوزه‌های دیگر از جمله ارتقای توسعه‌یافتگی در حوزه‌ بهداشت، درمان و سلامت مردم مناطق محروم نیز حضور و مشارکتی جدی دارد.

جعفری ادامه داد: بر مبنای این سیاست و رویکرد اصولی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ۵۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز ساخت بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی برکت ایرانشهر را تأمین و پس از تکمیل آن در ۳ سال به عنوان هدیه‌ مقام معظم رهبری به مردم شریف استان سیستان و بلوچستان تقدیم می‌شود.

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خاطرنشان کرد: هر ساله مردم زیادی از مناطق محروم استان برای دسترسی به امکانات درمانی مجبور به عزیمت به استان‌های هم‌جوار از جمله کرمان، یزد، خراسان رضوی و غیره هستند که مشکلاتی را برای آن‌ها به‌وجود می‌آورد و بهره‌برداری از بیمارستان برکت ایرانشهر می‌تواند ضمن ارتقای شاخص‌های سلامت و بهداشت در استان سیستان و بلوچستان از سفر مردم محروم این مناطق به استان‌های هم‌جوار برای دریافت خدمات درمانی به‌طور چشم‌گیری بکاهد.

جعفری اظهار امیدواری کرد که با احداث و بهره‌برداری از بیمارستان ۵۴۰ تخت‌خوابی برکت ایرانشهر شاخص‌های بهداشتی و درمانی جنوب استان سیستان و بلوچستان ارتقای قابل‌توجهی یابد.

گفتنی است؛ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت ساخت ۱۱ بیمارستان و ۴ مرکز درمان سرطان را با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ تخت در سراسر کشور در دست اقدام دارد که از این تعداد تاکنون ۸ بیمارستان به بهره‌برداری رسیده است. بنیاد برکت هم‌چنین با ساخت ۲۰۰ مرکز جامع سلامت و مراکز و پایگاه‌های بهداشتی، درمانی در مناطق محروم، که تعداد ۸۸ مرکز از آن‌ها در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، گام بلندی در جهت تحت پوشش قرار دادن خدمات درمانی حدود ۵۲۵ نقطه‌ روستایی برداشته است.