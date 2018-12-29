نمایندگان آنچه در توان دارند برای خدمت به مردم بکار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، گفتگوی بی واسطه جوانان و مسئولان استان قزوین شنبه شب با حضور تشکلهای مردمی، استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیرکل ورزش و جوانان در استانداری قزوین برگزار شد.

بهمن طاهرخانی در این نشست گفت: برگزاری این جلسات به صورت مستمر بسیار ضروری است زیرا گفتگو درک از همدیگر را نشان می دهد که در راستای حذف همدیگر حرکت نکنیم.

وی بیان کرد: گفتگو و تصارب اندیشه موجب تعالی است و باید یاد بگیریم تا مخالف خود را تحمل کنیم.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: ملت با هویتی هستیم و با داشتن فرهنگ غنی می توانیم کارهای مهمی را انجام دهیم و با استفاده از دیدگاه جوانان به نتایج خوبی برسیم.

وی بیان کرد: جوانان بدانند شاید نمایندگان ما از همه کشورها بیشتر کار می کنند و هیچ زمان مشخص و تعطیلی نداریم اما همچنان مشکلات باقیست.

طاهرخانی تصریح کرد: آنچه در توان داریم صادقانه به خدمت گرفته ایم تا کارها زمین نماند اما برخی کارها مانند بودجه در اختیار ما نیست و مردم از ما گلایه دارند.

وی اظهارداشت: بزرگترین صندوق کشمش کشور و شهرک گلخانه ای در استان ایجاد شده که با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه می تواند در آینده برای ۶۰ هزار نفر شغل ایجاد کند و این کار نباید نادیده گرفته شود.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: دریافت مجوز منطقه اقتصادی از کارهای ارزشمندی است که آینده استان را متحول می کند و برای اشتغال جوانان تاثیرگذار است و حضور نمایندگان استان در کمیسیون های تاثیرگذاری مانند قضایی و صنایع و اصل ۹۰ بیانگر توانمندی آنهاست.

وی گفت: در تصمیم گیری های حساس از استان ما نماینده انتخاب شد اما سخن شما را درک می کنیم و منکر حقانیت شما و مشکلات موجود نیستیم و باور داریم اگر شما جوانان در کنار ما نباشید کاری پیش نمی رود و قدرت نظام به جوانان است.

در ادامه تعدادی از جوانان دغدغه و مشکلات خود را با مسئولان درمیان گذاشتند و خواستار توجه به آنها شدند.