  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۴۱

مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان:

پایش زیستگاه خرس سیاه در شهرستان سرباز آغاز شد

پایش زیستگاه خرس سیاه در شهرستان سرباز آغاز شد

زاهدان - مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از نصب دوربین های تله ای در زیستگاه های خرس سیاه در شهرستان سرباز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی مشاهده رد پای خرس سیاه در مناطق کوهستانی شهرستان سرباز تعدادی دوربین تله ای در محل های احتمالی عبور و مرور و حضور خرس سیاه نصب شد.

وی افزود: برنامه دوربین گذاری زیستگاه های حیات وحش به منظور بررسی وضعیت و پایش تنوع زیستی استان با نصب چند دستگاه دوربین تله ای در زیستگاه های حساس و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان طی ماه های اخیر آغاز شده و در گام اول این برنامه ریزی زیستگاه های پلنگ مورد پایش وبررسی قرار گرفت و در مرحله دوم نیز پایش زیستگاه های خرس سیاه آسیایی و برآورد جمعیت این گونه و ثبت رفتار و حرکات آن در حال اجرا است که با استفاده از نتایج حاصله، برنامه های حفاظتی و مدیریتی این گونه ها تقویت می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: خرس سیاه آسیایی در زمره گونه های در خطر انقراض سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و این گونه در جهان در طبقه گونه های آسیب پذیر لیست سرخ (IUCN) قرار دارد، ولی زیر گونه بلوچستانی خرس سیاه که در ایران و پاکستان پراکندگی دارد در طبقه به شدت در خطر انقراض طبقه بندی شده است.

گفتنی است، مناطق کوهستانی شهرستان سرباز خصوصا مناطق «کستگ»، «کیشکور»، «بگابند»، «کوه کنار»، «کوه رو» و «مشکادیم» از مناطق کوهستانی هستند که در آنها گزارش و ردپای خرس سیاه به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4498809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها