پایش زیستگاه خرس سیاه در شهرستان سرباز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی مشاهده رد پای خرس سیاه در مناطق کوهستانی شهرستان سرباز تعدادی دوربین تله ای در محل های احتمالی عبور و مرور و حضور خرس سیاه نصب شد.

وی افزود: برنامه دوربین گذاری زیستگاه های حیات وحش به منظور بررسی وضعیت و پایش تنوع زیستی استان با نصب چند دستگاه دوربین تله ای در زیستگاه های حساس و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان طی ماه های اخیر آغاز شده و در گام اول این برنامه ریزی زیستگاه های پلنگ مورد پایش وبررسی قرار گرفت و در مرحله دوم نیز پایش زیستگاه های خرس سیاه آسیایی و برآورد جمعیت این گونه و ثبت رفتار و حرکات آن در حال اجرا است که با استفاده از نتایج حاصله، برنامه های حفاظتی و مدیریتی این گونه ها تقویت می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: خرس سیاه آسیایی در زمره گونه های در خطر انقراض سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و این گونه در جهان در طبقه گونه های آسیب پذیر لیست سرخ (IUCN) قرار دارد، ولی زیر گونه بلوچستانی خرس سیاه که در ایران و پاکستان پراکندگی دارد در طبقه به شدت در خطر انقراض طبقه بندی شده است.

گفتنی است، مناطق کوهستانی شهرستان سرباز خصوصا مناطق «کستگ»، «کیشکور»، «بگابند»، «کوه کنار»، «کوه رو» و «مشکادیم» از مناطق کوهستانی هستند که در آنها گزارش و ردپای خرس سیاه به ثبت رسیده است.