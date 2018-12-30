جرائم فضای مجازی در زنجان ۴۵ درصد رشد دارد

سرهنگ محمدعلی آدینه لو در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع جرائم در فضای مجازی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: متأسفانه طی ۹ ماه امسال جرائم فضای مجازی در استان زنجان روند رو به رشدی داشته است.

وی اظهار کرد: طی ۹ ماه امسال جرائم در فضای مجازی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۵ درصد رشد دارد و بیشتر این جرائم در زمینه کلاهبرداری مالی است.

رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۸۵ درصد جرائم در فضای مجازی در استان زنجان منجر به کشف‌شده است.

وی تأکید کرد: دسترسی به رایانه‌های مخابراتی در دستور کار پلیس فتا بوده، در این حوزه نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد و در این زمینه اقدامات خوبی توسط پلیس فتا استان زنجان انجام‌گرفته است.