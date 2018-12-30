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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

رئیس پلیس فتای استان زنجان:

جرائم فضای مجازی در زنجان ۴۵ درصد رشد دارد

جرائم فضای مجازی در زنجان ۴۵ درصد رشد دارد

زنجان-رئیس پلیس فتای استان زنجان گفت: طی ۹ ماه امسال در استان زنجان جرائم در فضای مجازی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است.

سرهنگ محمدعلی آدینه لو در گفتگو با خبرنگار مهر به وقوع جرائم در فضای مجازی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: متأسفانه طی ۹ ماه امسال جرائم فضای مجازی در استان زنجان روند رو به رشدی داشته است.

وی اظهار کرد: طی ۹ ماه امسال جرائم در فضای مجازی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۵ درصد رشد دارد و بیشتر این جرائم در زمینه کلاهبرداری مالی است.

رئیس پلیس فتا استان زنجان گفت: طی این بازه زمانی ۸۵ درصد جرائم در فضای مجازی در استان زنجان منجر به کشف‌شده است.

وی تأکید کرد: دسترسی به رایانه‌های مخابراتی در دستور کار پلیس فتا بوده، در این حوزه نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد و در این زمینه اقدامات خوبی توسط پلیس فتا استان زنجان انجام‌گرفته است.

کد مطلب 4498813

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