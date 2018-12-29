سرهنگ محمد طبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تجمع و حضور مردم در حماسه ۹ دی محدودیت های ترافیکی در استان اجرا می شود.

وی افزود: در مرکز استان محدودیت ها ترافیکی از ساعت هشت صبح اعمال خواهد شد و مسیرهای منتهی به مصلی را در بر می گیرد.

طبیبی ادامه داد: در خیابان شهید رجایی از گلشن ۱۴ به سمت مصلی، بلوار رسالت از رسالت ۲۴ به سمت مصلی، خیابان شهدا از لاله ۱۳ به سمت مصلی و ضلع جنوبی محدوده دوشنبه ای به سمت زورخانه محدودیت ترافیکی اعمال و از تردد خودرو و موتورسیکلت جلوگیری خواهد شد.

وی همچنین گفت: در سایر شهرستان های استان مأموران پلیس راهور در محدوده تجمع حضور دارند و از تردد ماشین ها ممانعت به عمل می آورند.

طبیبی با بیان این که مسیرهای جایگزینی برای این محدوده ها در نظر گرفته شده، اضافه کرد: ساعت اجرای محدودیت ها تا پایان مراسم خواهد بود.

جانشین پلیس راهور گلستان از مردم خواست که برای حضور در حماسه ۹ دی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.