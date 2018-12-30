لزوم بازخوانی و واکاوی ۹دی/دشمن به دنبال القای ناکارآمدی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رسایی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی ماه که در مسجد حضرت ولیعصر(عج) بالا محله شهرستان فومن برگزار شد، اظهارکرد: مردم در ۹ دی سال ۸۸ با یک حضور پرشور و آگاهانه برائت خود از برخی افراد و رفتارها و همچنین وفاداری به ارزش‌ها، رهبری و انقلاب اسلامی را اعلام کردند.

وی گفت: فتنه‌ای که هشت ماه از سوی دشمن بر روی آن سرمایه‌گذاری و به اصول انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی تعرض شده بود با حضور آگاهانه مردم جمع شد.

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عده ای از اینکه این روز گرامیداشته شود ناراحت و عصبانی هستند، بیان‌کرد: به همین دلیل رهبر انقلاب بسیار تأکید دارند که این روز باید زنده نگهداشته شود.

انجام تقلب در انتخابات به صورت مکانیزه و برنامه‌ریزی شده غیر ممکن است

وی تصریح کرد: بزرگداشت برخی روزها در راستای عبرت و درس گرفتن از آن حوادث و جلوگیری از بروز آن در آینده است. نباید اجازه تکرار این حوادث در آینده انقلاب اسلامی و سوء استفاده دشمنان را بدهیم.

حجت الاسلام رسایی با تأکید برلزوم بازخوانی و واکاوی ۹ دی، افزود: در سال ۸۸ انتخاباتی همانند همه انتخابات با ضوابط و قوانین متداول گذشته برگزار شد. امکان تقلب و جابه‌جا کردن رأی در حد و اندازه‌ای که به صورت مکانیزم و برنامه‌ریزی شده باشد غیرممکن بود.

اینکه نتیجه یک انتخاباتی عوض شود غیرممکن است. از اول انقلاب تا سال ۸۸ حتی بعد از آن دشمنان انقلاب و رسانه ‌های همسو با آنها که اصل انقلاب را قبول ندارند مدعی هستند که انتخابات در ایرانی مردمی نیست وی با بیان اینکه همیشه امکان تخلف در انتخابات وجود دارد همانگونه که در انتخابات‌های بعد از سال ۸۸ نیز صورت گرفت، گفت: اینکه نتیجه یک انتخابات عوض شود غیرممکن است. از اول انقلاب تا سال ۸۸ حتی بعد از آن دشمنان انقلاب و رسانه ‌های همسو با آنها که اصل انقلاب را قبول ندارند مدعی هستند که انتخابات در ایرانی مردمی نیست.

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال ۸۸ باز این ادعا تکرار شد اما سوال این بوده که چرا قبل در سال‌های قبل مردم وارد خیابان نشده و اعتراضی نکردند ولی در آن سال این اتفاق افتاد، ادامه داد: یکی از عواملی که سبب حضور مردم در خیابان‌ها در سال ۸۸ شد علاوه بر تحریک رسانه‌های بیگانه و سرویس‌های اطلاعاتی، فریب خوردگان داخلی به ویژه برخی خواص بودند.

وی با بیان اینکه سران فتنه هیچ دلیل منطقی برای تقلب در انتخابات سال ۸۸ ارائه نکردند، ادامه داد: متاسفانه این افراد با فضاسازی و بازی با احساسات ملت ایران تلاش کردند افکار عمومی را با خود همراه کنند.

رسایی با اشاره به اینکه حضور برخی منفعت طلبان برای باج‌خواهی از رهبری و انقلاب یکی دیگر از عواملی بروز فتنه سال ۸۸ بود، گفت: برخی خواص قبل از انتخابات با ارسال نامه‌ای به رهبری مدعی شده بود که دود آتش احزاب و خشم مردم را می بینید. این بدان معناست که اگر آنچه که مدنظر این افراد بوده در انتخابات رقم نخورد خیابان‌ها را به آتش می کشند.

فریب خوردگان داخلی یکی از عوامل بروز فتنه سال ۸۸

وی با بیان اینکه برخی عوامل فتنه در دادگاه‌های بعد از حوادث سال ۸۸ اعتراف کردند که تقلب اسم رمز فتنه بوده است، بیان کرد: متاسفانه عده ای که زمانی مسئولیتی در نظام مقدس اسلامی داشتند در سال ۸۸ فریب سرویس‌های امنیتی دشمنان را خوردند.

تأکید رهبری بر اعلام مواضع قاطعانه علیه فتنه از سوی خواص نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سکوت برخی خواص نزدیک به رهبری در برابر این حرکت ها یکی دیگر از عوامل بروز فتنه در آن سال بود، ادامه داد: رهبری تأکید می کردند که کسی نباید در برابر فتنه سکوت کند بلکه باید قاطعانه و صریح مواضع خود را اعلام کند.

رسایی با تأکید براینکه امروز به ویژه در سال ۸۸ اکثریت احساس می کردند رهبری تنها است، گفت: علت این احساس، سکوت و صحبت‌های دو پهلوی برخی از خواص نزدیک ایشان و عدم بیان مواضع قاطعانه در برابر فتنه بود. بسیاری خواص که روزی با انقلاب و رهبری بودند امروز در مقابل انقلاب و رهبری قرار دارند.

وی با بیان اینکه برخی رسانه‌ها نیز در سال ۸۸ با این افراد همراه شده و ادعای آنها را منتشر و بازتاب می دادند، افزود: تلاش رسانه‌های بیگانه، ادعای تقلب برخی مسئولان از روی لجاجت، سکوت برخی خواص نزدیک به رهبری و روزنامه پوشش دهنده این ادعاهای دروغین سبب تشکیل رکن پنج یعنی همان مردم حاضر در خیابان‌ها با ادعای دزدیدن آرا شد.

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه این عوامل سبب شد تا برخی مردم ادعای تقلب در انتخابات از سوی سران فتنه را باور کنند، بیان کرد: بعداز بروز حوادث و اغتشاشات مردم به این باور رسیدند که ادعای تقلب دروغ بوده و این توطئه دشمن برای نابودی نظام است.

توهین به مقدسات در روز عاشورا مردم را از صف فتنه‌گران جدا کرد

وی با بیان اینکه بعداز تعرض فتنه‌گران و عوامل آنها در روز عاشورای سال ۸۸ به مقدسات مردم به ویژه امام حسین(ع) دیگر از حضور ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفری مردم در تهران خبری نبود و مردم خود را از صف فتنه‌گران جدا کردند، گفت: بسیاری از شرکت کنندگان اجتماع عظیم ۹ دی همان افرادی بودند که در راهپیمایی ۲۵ خرداد شعار رأی ما کجاست سر دادند.

وی با بیان اینکه دشمنان همیشه در حال توطئه و دسیسه چینی علیه انقلاب و نظام هستند، تصریح کرد: به‌رغم تلاش‌ دشمنان برای تخریب چهره انقلاب در سال ۸۸ باز مردم در انتخابات‌ سال‌های بعد پای صندوق‌های رأی آمدند. این نشان دهنده مردمی بودن انقلاب و نظام است.

۵ رکن به وجود آوردنده فتنه سال ۸۸ امروز نیز فعال است نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه ۵ رکن به وجود آوردنده فتنه سال ۸۸ امروز نیز فعال است، افزود: امروز فتنه در قالب دیگری نمایان شده و مدعی است جمهوری اسلامی پول ملت را در جاهای دیگر همانند سوریه، عراق و یمن هزینه می کند.

وی با بیان اینکه امروز دشمن از رسانه‌ها و فضای مجازی برای فرافکنی و تخریب چهره انقلاب، رهبری و نیروهای انقلابی استفاده می کند، گفت: البته باید پذیرفت که در این نظام مسئول تنبل، بی عرضه، ناتوان و خائن، دزد و اختلاس‌گر وجود دارد و این غیرقابل انکار است اما باید به این نکته نیز توجه شود اگر همه مسئولان انقلاب این صفت‌ها را داشتند آیا انقلاب به چهل سالگی خود می رسید؟

مدیران اختلاس‌گر تفکر انقلابی ندارد

رسایی بااشاره به اینکه دشمن تلاش می کند همه ناتوانی مدیران نظام را محصول انقلاب اسلامی معرفی کند، بیان کرد: این سوال باید برای مردم ایجاد شود که کدام مدیر اختلاس‌گر و خائن به حزب‌الله لبنان، عراق، سوریه و یمن فرار کرده که آن را مرتبط با انقلاب و نظام بدانیم. آیا غیر از این بوده که تفکر غرب‌گرایانه این مدیران سبب زیاده خواهی و منفعت طلبی شده نه انقلابی‌گری آنها.

وی با بیان اینکه امروز عده‌ای از خواص به جامعه القا می کنند که نباید موشک داشته باشیم این درحالی است که بحث موشک مربوط به اقتدار نظام است، گفت: پنج سال با وعده‌ بهبود وضعیت کشور و حل مشکلات با برجام مردم را سرگرم کردند اما آنچه که امروز مشاهده می شود افزایش تحریم‌ها و فشارها است.

نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز نیز همین افراد چشم به دهان اروپاییان دارند در حالی که مسیر آمریکا و اروپا از هم جدا نبوده و همان تفکر و نقشه نیز در میان اروپاییان حاکم است. آنها به دنبال محدود کردن برنامه‌های موشکی ایران و کمرنگ کردن حضور و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در منطقه هستند.

وی با اشاره به اینکه این کشور به رغم همه مشکلات تا کنون به مسیر خود ادامه داده و تا انتها نیز ادامه می دهد، افزود: بسیاری از مشکلات کشور مربوط به تحریم ها نبوده بلکه وجود مدیران نالایق سبب بروز این مسائل شده است. امروز دعوا بین جریانات انقلابی و غیرانقلابی درون نظام است.