کشت برنج در شهرستانهای البرز و طارم ممنوع شد

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با اجرای حفاظتی کشاورزی زمینه صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی فراهم شده است.

وی اضافه کرد: اجرای الگوی کشت و نیز کشت پاییزه روباز در دستور کار قرار گرفته و توسعه تولید محصولات جایگزین علوفه، در سال های آینده بازتاب خواهد داشت.

خمسه بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد سیفی جات به صورت کشت نشایی انجام می شود و با این کار در مصرف آب صرفه جویی شده است.

وی اظهارداشت: تعهد استان تولید ۹۰ هزار هکتار گندم بود که خوشبختانه تاکنون ۹۷ هزار هکتار محقق شده و هفت هزار هکتار بیشتر کاشته ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: امسال مصوب کرده ایم تا کشت برنج در طارم و البرز ممنوع شود و کشاورزان فقط در الموت در محدوده شاهرود مجاز به این کشت هستند.

خمسه اضافه کرد: اصلاح الگوی کشت طرح بسیار خوب و مهمی است که باید عملیاتی شود و در حال حاضر ۵۰ درصد کشت پاییزه و ۲۱ درصد بهاره داریم و در این زمینه نارضایتی زیاد است و باید بتوانیم با توجیه منطقی و نگاه کارشناسی آنها را همراه کنیم.

وی اظهارداشت: خیلی از کشاورزان به اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کشت برنج اعتراض دارند اما باید مقاومت کنیم تا این کار که رویکرد کارشناسی دارد و دشت قزوین را از بحران کم آبی و خشکسالی نجات خواهد داد تا آخر اجرا شود.

۱۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: برای اجرای ۱۰ هزار هکتار آبیاری مدرن برنامه ریزی کرده ایم که تاکنون ۴ هزار هکتار آن عملیاتی شده است.

وی بیان کرد: ۷ هزار هکتار آبیاری مدرن و تحت فشار در استان نیمه تمام است که متاسفانه به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه مانند لوله بسیاری از پیمانکاران از ادامه کار منصرف شده اند و در این زمینه با چالش مواجهیم.

خمسه گفت: برای تکمیل طرح های نیمه تمام پیگیر تسهیلات مجدد هستیم تا بتوانیم نوسان افزایش قیمت را جبران کرده و پروژه های آبیاری را به اتمام برسانیم.