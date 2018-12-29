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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۲۳

معاون سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل:

حماسه ۹ دی تجلی اراده و قدرت خدا در ملت ایران بود

حماسه ۹ دی تجلی اراده و قدرت خدا در ملت ایران بود

اردبیل - معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: در تاریخ انقلاب اسلامی از حماسه ۹ دی به عنوان حماسه‌ای ماندگار و تجلی‌گاه اراده و قدرت الهی یاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شکر عبدی عصر شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات فوتسال جام حماسه ۹ دی در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد:  ملت بابصیرت ایران اسلامی در نهم دی ماه سال ۸۸ با اخلاص تمام برای صیانت از انقلاب پای به عرصه گذاشته و تمامی توهمات پوشالی و خیالین دشمنان را از بین بردند.

وی افزود: در فضای غبارآلودی که تشخیص حق از باطل را سخت کرده بود با عمل به موقع و به هنگام ملت ایران اسلامی مشت محکمی به برنامه‌های خصمانه دشمنان زده شد تا مهر تایید دیگری بر ولایت‌پذیری ملت ایران اسلامی و اجازه ندادن به در معرض آسیب قرار گرفتن آرمان‌های انقلاب مورد یادآوری قرار گیرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل یادآور شد: جنگ روانی و محاصره اقتصادی حربه‌های تمام نشدنی دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی بر علیه ملت فهیم ایران اسلامی بوده تا تمامی فعالیت‌های عدالت‌محور انقلاب زیرسوال برده شود.

افزایش قابل توجه شبکه‌های ماهواره‌ای برای کنترل اغتشاشات

عبدی ادامه داد: اتاق فکر استکبار جهانی در سال ۸۸ بر این موضوع مهم به اتفاق نظر رسیده بود که با افزایش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان از ۷۰ شبکه به ۱۶۶ شبکه، هدایت و کنترل اغتشاشات را برعهده گیرند.

وی یادآور شد: ۹ دی نشان دهنده عزت و اقتدار نظام اسلامی بوده و به عنوان روزی عزت آفرین نماد استقلال و بصیرت مردم خواهد بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد:ایمان، اتحاد و بصیرت مردم عزت و اقتدار را به کشور ارزانی داشته و چنین اتحادی تمامی آشوب‌ها و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.

کد مطلب 4498820
محمد میرزایی ناطق

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