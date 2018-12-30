به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی شامگاه شنبه در دیدار با فعالان حوزه صادرات و واردات استان زنجان، بر پیگیری شناسایی مناطق جدید اکتشاف در حوزه انگوران تاکید کرد و گفت: با توجه به تصمیماتی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گرفته میشود، انتظار داریم این جلسات در محل کارخانهها و واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلدار برگزار و دغدغههای این بخش از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای امروز در عرصه صادرات،تسهیل فرآیند صادرات برای صادرکنندگان استان است، افزود: یکی از گامهای اولیه که در راستای تسهیل در امر صادرات برای صادرکنندگان استان اتخاذ شده، اخذ مجوز ثبت سفارش واردات بدون انتقال ارز در گمرک زنجان است که این امر به واسطه وجود مشکلاتی که برای صادرکنندگان استان در گمرک تبریز به وجود میآمد، اتخاذ شده است.
حقیقی با تاکید بر اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید بیش از پیش جدی گرفته شده و مصوبات این ستاد مورد توجه همه مسئولان باشد، تصریح کرد: بیتردید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، یکی از جلسات تاثیرگذار و مهم استان بهشمار میرود، از این رو تاکید ما بر برگزاری این ستاد در محل کارخانهها، واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلدار است؛ چراکه با این اقدام میتوان مشکلات این واحدها را از نزدیک بررسی و احصا کرد.
استاندار زنجان در ادامه ضمن تاکید بر پیگیری شناسایی مناطق جدید اکتشاف در حوزه انگوران، اظهار کرد: یکی از تاکیدات استان در خصوص خاک انگوران و سنگآهن استان، نحوه قیمتگذاری این دو محصول حیاتی برای استان است، از این رو در مورد نحوه قیمتگذاری خاک انگوران و نیز سنگآهن استان، توانستیم مذاکراتی را با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام دهیم که نتایج آن در آینده نزدیک اطلاعرسانی خواهد شد.
حقیقی با یادآوری اینکه دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس گمرک کل کشور دستاوردهای خوبی برای استان داشت، ادامه داد: یکی از دستاوردهای این دیدار، واگذاری تصمیمگیری به استانداران در مورد همه مواردی که موجب تسهیل در امر توسعه صنعت، معدن و تجارت استانها میشود، بود و این وعده را وزیر صنعت، معدن و تجارت داد که امیدواریم با قدرت ریسک بالای مدیران در تصمیمگیریها همراه باشد.
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