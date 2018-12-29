مدارس ۷ شهرستان اردبیل در روز یکشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برودت هوا و یخبندان مدارس سری قبل از ظهر شهرستان اردبیل در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل اعلام شد.

همچنین در شهرستان‌های نیر، نمین، هیر، سرعین، مشگین‌شهر و بخش‌های لاهرود و ارشق نیز مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهند بود.

در شهرستان خلخال نیز مقطع پیش‌دبستانی و ابتدایی تعطیل بوده و فعالیت آموزشی مقطع متوسطه دوره اول سری پیش از ظهر با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

گفتنی است در بخش شاهرود تنها مقطع پیش دبستانی در سری قبل از ظهر تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برودت هوا و بارش سنگین برف طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی دمای هوای استان در ساعات صبح روز یکشنبه به ۱۲ درجه زیر صفر نیز خواهد رسید تا یخبندان و کولاک شدید از پدیده‌های غالب هواشناسی طی روزهای آتی باشد.