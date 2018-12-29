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۹ دی ۱۳۹۷، ۰:۰۳

واکنش مسئول رسانه ای تیم ملی‌فوتبال نسبت به اظهارت زمان‌آبادی

واکنش مسئول رسانه ای تیم ملی‌فوتبال نسبت به اظهارت زمان‌آبادی

مسئول رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران گفت: آقای زمان آبادی به دلیل بی اطلاعی از برنامه های تیم ملی اظهارنظر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر حسینی مسئول رسانه ای تیم ملی گفت: پیرو هماهنگی های صورت گرفته و مطابق اطلاعیه قبلی، فدراسیون فوتبال هیچ برنامه ای در کیش نخواهد داشت و صحبتهای انجام شده توسط آقای زمان آبادی در بخش فرهنگی فدراسیون به دلیل بی اطلاعی و عدم آگاهی ایشان از برنامه‌های تیم ملی است که ریاست فدراسیون از کلیات برنامه های تیم ملی مطلع است. 

وی در پایان گفت: به دلیل جلوگیری از انتشار اخبار نادرست بهتر است همکاران این بخش بدون اطلاع مصاحبه های غیر ضروری انجام ندهند.

کد مطلب 4498830

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