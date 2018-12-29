به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر حسینی مسئول رسانه ای تیم ملی گفت: پیرو هماهنگی های صورت گرفته و مطابق اطلاعیه قبلی، فدراسیون فوتبال هیچ برنامه ای در کیش نخواهد داشت و صحبتهای انجام شده توسط آقای زمان آبادی در بخش فرهنگی فدراسیون به دلیل بی اطلاعی و عدم آگاهی ایشان از برنامه‌های تیم ملی است که ریاست فدراسیون از کلیات برنامه های تیم ملی مطلع است.

وی در پایان گفت: به دلیل جلوگیری از انتشار اخبار نادرست بهتر است همکاران این بخش بدون اطلاع مصاحبه های غیر ضروری انجام ندهند.