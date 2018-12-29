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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۳۶

سردار فضلی مهمان مراسم ۹ دی در اصفهان است

سردار فضلی مهمان مراسم ۹ دی در اصفهان است

اصفهان - مراسم بزرگداشت روز ۹ دی در اصفهان با حضور پرشور مردم انقلابی و ولایت مدار نصف جهان روز یک شنبه از ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود و سردار فضلی مهمان ویژه مراسم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز ۹ دی  در اصفهان با حضور پرشور مردم انقلابی و ولایت مدار نصف جهان روز یک شنبه از ساعت ۱۰ صبح در میدان انقلاب  برگزار می شود.

سخنران ویژه این مراسم  سردار  علی فضلی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) است و پس از پایان مراسم نیز  راهپیمایی ویژه ۹ دی  از میدان انقلاب، خیابان کمال اسماعیل، خیابان پاسداران تا تقاطع سید علی‌خان انجام می‌شود.

بر اساس اعلام فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان از ساعت ۶:۳۰ صبح یکشنبه توقف هر گونه وسیله نقلیه در طول مسیر خیابان های مطهری، کمال اسماعیل و پاسداران تا سید علیخان ممنوع است، همچنین به محض آغاز راهپیمایی، محدودیت ترافیکی از تقاطع پل فردوسی به پل آذر به سمت میدان انقلاب اعمال می شود.

کد مطلب 4498834

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