سردار فضلی مهمان مراسم ۹ دی در اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز ۹ دی در اصفهان با حضور پرشور مردم انقلابی و ولایت مدار نصف جهان روز یک شنبه از ساعت ۱۰ صبح در میدان انقلاب برگزار می شود.

سخنران ویژه این مراسم سردار علی فضلی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) است و پس از پایان مراسم نیز راهپیمایی ویژه ۹ دی از میدان انقلاب، خیابان کمال اسماعیل، خیابان پاسداران تا تقاطع سید علی‌خان انجام می‌شود.

بر اساس اعلام فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان از ساعت ۶:۳۰ صبح یکشنبه توقف هر گونه وسیله نقلیه در طول مسیر خیابان های مطهری، کمال اسماعیل و پاسداران تا سید علیخان ممنوع است، همچنین به محض آغاز راهپیمایی، محدودیت ترافیکی از تقاطع پل فردوسی به پل آذر به سمت میدان انقلاب اعمال می شود.