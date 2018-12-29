کنکور ۸۵ درصد رشته محل های دانشگاهی حذف می شود

سیدجواد ساداتی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس جلسه شورای سنجش و پذیرش مصوب شد دانشگاه ها می توانند برای ۸۵ درصد رشته محل های دانشگاهی خارج از فرآیند کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش دانشجو داشته باشند.

وی با بیان اینکه سازمان سنجش ساز و کار پذیرش دانشجو در دانشگاه ها را اعلام می کند، افزود: این مهم در راستای قانون سنجش و پذیرش مبنی بر پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی صورت پذیرفته است و این پذیرش توسط خود دانشگاه صورت می گیرد و هر بخشی ساز و کار مخصوص به خود را دارند.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به کلیات اجرای این قانون ابراز داشت: در این خصوص ساز و کار هر قسمت اعم از وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش و آموزش کشور و سایر ارگان های دخیل مشخص است و بر اساس قانون هریک از آن ها موظف به اجرای آن هستند.

ساداتی نژاد ضمن اشاره به زمان حذف کنکور از ۸۵ درصد از رشته محل های دانشگاهی گفت: حذف کنکور از این میزان رشته محل های دانشگاهی سال تحصیلی آینده است و تمامی زیرساخت های آن نیز پیش بینی شده است تا به بهترین نحو اجرایی شده و دانشجویان علاقه مند به آن رشته ها مشغول تحصیل شوند.