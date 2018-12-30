۹ دی روز حمایت از اسلام است/ولایت پذیری رمز شکست دشمن

حجت الاسلام عبدالصاحب حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز ۹ دی روز بصیرت، حماسه و بیداری ملت ایران بود، اظهار داشت: در سال ۸۸ از طریق برخی افراد، ادعای واهی تقلب در انتخابات عنوان شد و مشکلاتی را برای کشور به وجود آورد که حلاوت مشارکت حداکثری مردم را به تلخی تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه برخی از عوام به خیابان ها ریخته و این ادعا را قبول کرده بودند، افزود: استکبار جهانی نیز در راستای شعله ور کردن این ادعا مصاحبه های تلویزیونی به راه انداخته و مردم را برای حضور در خیابان ها تحریک می کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با بیان اینکه مردم ایران شاهد اهانت به خیمه های عزاداری، مسجد، قرآن کریم و روز عاشورا بودند، ابراز داشت: مردم کاشان به صورت خودجوش در هشتم دی ماه به خیابان ها آمده و انزجار خود را با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نشان دادند و در روز ۹ دی نیز همزمان با مردم سراسر کشور ندای الله اکبر سر دادند.

حسینی انقلاب اسلامی را یک انقلاب مردمی دانست و گفت: دشمن به مردمی بودن انقلاب اسلامی آگاهی دارد و بر همین اساس تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مردم را از این انقلاب جدا کند.

وی با بیان اینکه مردم از ابتدای انقلاب تاکنون پیرو مطلق ولایت فقیه هستند، افزود: یکی از رمزهای خنثی شدن توطئه های فتنه ۸۸ ولایت پذیری مردم بوده و بر همین اساس تا زمانی که پیرو ولایت فقیه باشیم تمامی توطئه های دشمن خنثی می شود.

حسینی ۹ دی را روز حمایت از اسلام و همبستگی ملت ایران دانست و ابراز داشت: دشمنان با فشارها در بعد اقتصادی قصد دارند مردم را از نظام ناامید کند و بر همین اساس تا زمانی که اتحاد، همبستگی و ولایت پذیری در بین ما تقویت شود دشمن در همه توطئه های خود ناامید می شود.