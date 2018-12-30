حماسه ۹دی در سرزمین آفتاب تکرار شد/ با ولایت تا شهادت

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: امروز سرزمین آفتاب و زادگاه بنیان گذار انقلاب، بار دیگر شاهد تکرار حماسه نهم دی، سالروز تجدید میثاق امت با ولایت و تجلی ولایتمداری و بصیرت ملت ایران بود.

مردم مومن و ولایتمدار کشور امروز نیز همچون سال های گذشته در سالروز نهم دی حضوری پرشور در جای جای ایران به نمایش گذاشتند و در استان مرکزی همچون سایر نقاط ایران اسلامی، مشت های گره خورده به نشانه اتحاد و انسجام و مخالفت با فتنه گران و دشمنان و بدخواهان نظام، در کنار یکدیگر قرار گرفت.

در کنار نقاط مختلف شهری و روستایی استان مرکزی، مصلای بیت المقدس شهر اراک امروز میزبان ارادتمندان دین و ولایت بود که آمده بودند بگویند همواره پایبند به آرمان های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه هستند و در این مسیر همواره محکم تر از قبل گام برمی دارند.

در شهر اراک مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی با حضور سرتیپ دوم پاسدار حمیدرضا مقدم فر، مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه بود و علاوه بر مرکز استان، این مراسم در ۳۲ نقطه شهری و روستایی دیگر نیز برگزار شد.

در این مراسم مردم استان مرکزی همچون سایر نقاط کشور یک بار دیگر ثابت کردند که دشمن را به خوبی می شناسند و به بدخواهان نظام اسلامی اجازه نمی دهند ناامنی را در سطح کشور بگسترانند و به اهداف پلید خود دست یابند.

سالروز حماسه نهم دی در استان مرکزی با شعارهای برخواسته از دل مردمی رقم خورد که آمده بودند فریاد رسای خود را در همراهی با ولایت تا شهادت، اعلام کنند و این پیام قاطع و کوبنده را به گوش دشمن برسانند.

پیام مردم در حماسه روز نهم دی ۸۸ و سال های پس از آن برای فتنه گران غرب زده در کشور که آغازگر آشوب ها در راستای اهداف شوم دشمنان شدند، این بود که؛ ما در دفاع از مقدسات، رهبری و نظام اسلامی به پا می خیزیم و آشوب گران و دشمنان برون مرزی و درون مرزی را سرجای خود می نشانیم.

هر سال شاهد هستیم که در سالروز نهم دی ماه، ملت ولایتمدار با اقدامی خودجوش و انقلابی به صحنه آمده و حمایت خود را از نظام و رهبری اعلام می کنند و به این ترتیب ضمن ارائه پیامی کوبنده برای دشمن؛ اثبات می کنند که اجازه نمی دهند مقدسات، دین، حرمت خون شهدا، امام راحل و ولایت فقیه مورد اهانت فتنه گران و دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی واقع شود.