استیضاح وزیر جهاد کشاورزی منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی گفت: تمامی ۴۴ نماینده امضا کننده استیضاح امضای خود را پس گرفتند، از این رو استیضاح از دستور کار مجلس خارج شد.

طرح استیضاح حجتی، ۲۸ آذرماه با ۴۴ امضا اعلام وصول شد که رعایت نکردن نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی توسط دولت، ممنوعیت صادرات محصولات مازاد بر نیاز و اجرا نشدن احکام برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی از مهمترین محورهای این استیضاح بود.

پیش از این قرار بود، بررسی استیضاح چهارشنبه هفته گذشته انجام شود که به دلیل همزمانی با مراسم خاکسپاری پیکر آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعطیلی مجلس به جلسه روز یکشنبه مجلس موکول شده بود.

نهایتا تمامی ۴۴ استیضاح کننده امضای خود را پس گرفتند.