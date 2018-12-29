ازاشتیاق برخی کشورهای عربی برای عادی سازی رابطه با اسرائیل متعجبم

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره راهپیمایی های بازگشت گفت: این حق مسلم ماست که در زمینه شکستن محاصره نوار غزه تلاش کنیم زیرا هیچ گزینه دیگری جز مقاومت و مواجهه مستقیم با سلاح و اتحاد در مقابل رژیم صهیونیستی نداریم و کشاندن پای شهرک های صهیونیست نشین نوار غزه به معرکه، پیش رویمان نمانده است.

خالد البطش در گفتگو با شبکه العالم افزود: ادامه تظاهرات بازگشت در نهایت می تواند رژیم صهیونیستی را وادار کند که مطالبات ما را محقق کند و هدف اصلی ما این است که دامنه اعتراضات و سلسسله تظاهرات بازگشت را به کرانه باختری نیز بکشانیم.

خالد البطش تاکید کرد: ما در قضیه فلسطین تنها بر امت عرب تکیه نداریم بلکه بر امت اسلامی از جمله مردم شریف ایران که جزئی از امت اسلامی هستند تکیه می کنیم. قدس قبله اول مسلمین محسوب می شود و چشم یاری ما تنها به امت مسلمان است چرا که نهادها و سازمان های رسمی چیزی جز سرافکندگی و نا امیدی برای ما نداشتند.

این رهبر جهاد اسلامی درباره سازش با رژیم صهیونیستی تاکید کرد: تحت هیچ شرایطی صلح کامل و دائمی را با رژیم صهیونیستی نمی پذیریم و تنها در شرایطی خاص می توانیم صلح موقت را پذیرا باشیم. مادامی که رژیم صهیونیستی به آتش بس پایبند باشد ما هم پایبند خواهیم بود و میزان پایبندی ما به توافق آتش بس به میزان پایبندی رژیم صهیونیستی بستگی خواهد داشت.

وی یادآور شد: مقاومت از اصول ثابت ما است و صلح با رژیم صهیونیستی یک امر موقت و وابسته به شرایط و زمان است.

خالد البطش درباره روند آشتی ملی اظهارداشت: تشکیلات خودگردان فلسطین خطاها و اشتباهاتی را مرتکب شده است که در روندآشتی ملی موانعی را ایجاد کرده است، تلاش ما برای آشتی ملی با تشکیلات خودگردان فسلطین ادامه خواهد داشت اما در نهایت کلید این امر در دست محمود عباس است.

این رهبر جهاد اسلامی انحلال مجلس قانونگذاری را موجب پیچیده تر شدن امور دانست و تاکید کرد: عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بمثابه خنجری است که از پشت بر پیکر جریان مقاومت فلسطین وارد می آید.

این رهبر جهاد اسلامی خاطرنشان کرد: جنجال ها و اشتیاق برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی واقعا تعجب برانگیز است.

خالد البطش با بیان اینکه معامله ترامپ بزرگترین ضربه ای است که برادران عرب بر پیکره فلسطین وارد کردند، افزود: اغلب سازمان های عربی تبدیل به میانجی های رژیم صهیونیستی شدند.

وی در عین حال بار دیگر از مواضع همیشگی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از قضیه فسلطین و ملت فلسطینی تشکر کرد.