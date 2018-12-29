به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در جمع مردم زاغه در مسجد جامع این شهر و به مناسبت فرا رسیدن حماسه ۹ دی، با اشاره به ۱۰ جنایت فتنه گران در سال ۸۸ اظهار داشت: دعوت مردم به تجمعات غیرقانونی و حاضر شدن در این تجمعات نخستین جنایت فتنه گران بود.

اخلال در نظم و آسایش عمومی جنایت فتنه گران بود

وی با بیان اینکه اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از کسب و کار مردم به مدت ۸ ماه دیگر جنایت فتنه گران بود، تصریح کرد: هتک حرمت به مسئولان نظام دیگر جنایت فتنه گران بود.

در جریان فتنه، ۷۹ مغازه به آتش کشیده شد، ۱۴۳ شعبه بانک تخریب و زیرساخت های شهری مثل ایستگاه اتوبوس خسارت دیدند

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی و تحمیل خسارت جنایتی بود که در فتنه ۸۸ صورت گرفت، افزود: در جریان فتنه ۷۹ مغازه به آتش کشیده شد، ۱۴۳ شعبه بانک تخریب و زیرساخت های شهری مثل ایستگاه اتوبوس خسارت دیدند، حتی اتوبوس ها را به آتش کشیدند.

آیت الله میرعمادی امیدوار کردن دشمن و فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای شبکه های خبری دشمنان نظام را جنایت فتنه گران دانست و گفت: اهانت به مقدسات و ارزش های دینی و انقلابی، پاره کردن عکس امام راحل(ره) و توهین به عاشورا جنایت بزرگ فتنه گران بود.

هم نوایی فتنه گران با با طیفی از مخالفین انقلاب

وی با بیان اینکه ایجاد رعب و وحشت و هراس در میان مردم جنایتی بود که فتنه گران و حامیان آن ها مرتکب شدند، تصریح کرد: هم نوایی با طیفی از مخالفین انقلاب، از افراد مرتد گرفته تا ضد انقلاب های خارج نشین دیگر جنایت فتنه گران بود.

نماینده ولی فقیه در لرستان سر دادن شعارهای ساختار شکن و شعار علیه ولایت فقیه را جنایت دیگر فتنه گران برشمرد و یادآور شد: مخدوش کردن حیثیت نظام و عزت مردم شریف ایران جنایت بزرگی بود که فتنه گران مرتکب شدند.

۹ دی روز نصرت و کمک الهی به مردم، عنایت و پشتیبانی خدا و احساس مسئولیت مردم

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به خلق حماسه ۹ دی اشاره کرد و گفت: ۹ دی روز نصرت و کمک الهی به مردم، عنایت و پشتیبانی خدا و احساس مسئولیت مردم بود.

وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی نشان دهنده بصیرت و هوشیاری مردم نسبت به ارزش های دینی بود، تصریح کرد: مردم نشان دادند که نسبت به آرمان های انقلابی و نسبت به توطئه ها و شگردهای دشمن هوشیار و آگاه هستند.

حماسه ۹ دی منجر به خاموش کردن فتنه ۸۸ شد

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر نمایش انسجام و وحدت ملی بر محور ولایت در حماسه ۹ دی که پایه اقتدار و عزت ملی است، افزود: اتحاد و رابطه مردم و رهبری، میثاق امت و امام در ۹ دی به جهانیان نشان داده شد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی منجر به خاموش کردن فتنه ۸۸ شد، خاطرنشان کرد: حماسه ۹ دی منجر به افزایش اقتدار و استحکام نظام شد.

وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی باعث شد که نقاب از چهره منافقان و عافیت طلبان و مصلحت اندیشان برداشته شود، تصریح کرد: استقلال سیاسی کشور با رقم خوردن حماسه ۹ دی، حفظ شد و دشمنی گسترده غرب با نظام جمهوری اسلامی ایران آشکار شد.