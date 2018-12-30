به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیأت حمایت از صنایع قانونن حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور تعیین شد.

این حکم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صادر شده است.

هیأت حمایت از صنایع به موجب قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، با ترکیبی از نمایندگان وزارتخانه‌های کار، امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده است.