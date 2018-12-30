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۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۳

مهر خبر می‌دهد؛

معاون وزیر کار عضو کارگروه «جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها» شد

معاون وزیر کار عضو کارگروه «جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها» شد

با حکم معاون اول رئیس جمهور، معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیأت حمایت از صنایع تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیأت حمایت از صنایع قانونن حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور تعیین شد.

این حکم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صادر شده است.

هیأت حمایت از صنایع به موجب قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، با ترکیبی از نمایندگان وزارتخانه‌های کار، امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده است.

کد مطلب 4498852
محمد جندقی

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