فتنه گران در سال ۸۸ کشور را به لبه پرتگاه بردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمد باقرزاده امشب در آئین گرامیداشت حماسه ۹ دی در مسجد جامع خرمشهر، اظهار کرد: فتنه‌گران کشور را در سال ۸۸ به لبه پرتگاه بردند و کشور به دلیل اقدامات این عناصر به خطر افتاد و باعث فرصت سوزی شد که تا هم اکنون نیز آثار سوء فتنه ۸۸ بر اقتصاد و روابط سیاسی کشور وجود دارد.

وی، پایندی به اقتصاد مقاومتی را از راه های مقابله با فتنه های جدید دشمنان دانست و بیان کرد: اقتصاد مقاومتی به منزله مقاومت در برابر تکانه‌های شدید دشمن اقتصاد است تا از آن ضربه نخورد و مقاوم بود.

رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از اعتقاد به فرهنگ مقاومت به عنوان پیش شرط اجرای اقتصاد مقاومتی یاد کرد و گفت: کسی که به فرهنگ مقاومت اعتقاد نداشته باشد، محال است که به دنبال امر اقتصاد مقاومتی برود.

سردار باقرزاده در ادامه به اهداف فتنه گران از راه اندازی این فتنه اشاره کرد و توضیح داد: فتنه‌گران در سال ۸۸ نقش ارباب خود یعنی استکبار جهانی و آمریکا را در کشور ایفا کردند و هدف آنها فرو ریختن انقلاب اسلامی بود، اما بصیرت مردم مانع از آن شد.

وی با بیان اینکه مردم، امامت و ولایت سه رکن انقلاب اسلامی است که اگر هر کدام از این سه رکن محو شود، انقلاب اسلامی متزلزل خواهد شد، افزود: دشمن امروز با عملیات روانی قوی خود به دنبال این است که این سه رکن را از صحنه خارج کنند و انقلاب و دین را ناکارآمد جلوه دهند.

رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، فتنه ۸۸ را نمونه ای از این تلاش ها برشمرد و گفت: در روز ۹ دی قطار انقلاب به ریل بازگشت، فتنه‌گران و دشمنان خارجی به دنبال این بودند که قطار انقلاب از ریل خارج شود و اکنون نیز از سنگ زدن به این قطار دست بردار نیستند.

سردار باقرزاده به حاشیه راندن ولایت‌فقیه و غیرنافذ کردن حکم این جایگاه را اهداف فتنه ۸۸ دانست و اظهار کرد: برخی در گذشته و اکنون به دنبال متزلزل کردن جایگاه رهبری هستند و اصل نظام و ولایت فقیه را نشانه گرفتند که عده ای از این افراد جاهل و برخی خائن هستند اما ناکام خواهند بود.