۹ دی رمز وحدت و انسجام ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسینی بوشهری امام جمعه دیلم شنبه شب در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در این شهر اظهار داشت: ۹ دی روز تجلی قدرت خداوند و موقعیت شناسی ملت ایران و تبلور روح ایمانی نهفته در قلوب امت اسلامی بود.

وی افزود: برخی از روزها بر حسب اتفاقات و رویدادهایی که در آنها واقع شده است بلندآوازه، جاودانه، باعظمت و یوم الله هستند و دستور خداوند گرامیداشت یوم الله و درس و عبرت گرفتن از آن است.

امام جمعه دیلم خاطرنشان کرد: در تارخ ملت ما ایام الله هایی است و دی ماه از این ایام است که ۱۹ دی ماه آغاز خیزش مردمی ایران در دفاع از حریم ولایت و امامت و مرجعیت که مردم قم آغازگر این نهضت شدند و ۹ دی سال ۸۸ نیز ملت ایران ماندگارترین تجلی حضور خود را در دفاع از انقلاب نشان دادند.

وی گفت: حماسه نهم دی را در تراز پیروزی انقلاب باید دید که مردم ما بار دیگر از آرمان‌ها و ارزش‌ها و انقلاب و رهبر خود دفاع و دست رد بر سینه اغیار و دشمنان زدند و بصیرت و آگاهی خود را به نمایش گذاشتند و این روز حاوی درس‌ها و عبرت‌هایی است که هرگز نباید فراموش شود.

حسینی بوشهری بیان کرد: برخی افراد در سطح جامعه بیان می کنند که یادآوری فتنه ۸۸ انسجام داخلی را از بین می برد و این ضد وحدت ملی است اما باید گفت که این یادآوری نه تنها وحدت داخلی را خدشه دار نمی کند بلکه ۹ دی رمز وحدت وانسجام ملت ایران است.

وی گفت: تاریخ محل عبرت و بستر آزمون در سایه تحولات است و لذا بازخوانی وقایع تاریخی بویژه فتنه ۸۸ این امکان را به ملت ایران می دهد که دچار اشتباه نشویم و دوباره این هزینه و راه رفته را تکرار نکنیم.

وی با اشاره به فرمایش رهبری که فتنه ۸۸ را حاصل طراحی دشمنان خارجی نظام دانستند افزود: این از توطئه هایی بود که دشمن سالیان سال برای آن تلاش کرده بود و نقشه کشیده بود.

امام جمعه دیلم گفت: فتنه ۸۸ و ۹ دی که مایه غرور ملت است متعلق به هیچ گروه و جناحی نیست بلکه متعلق به ملت و فتنه ایجاد شده مربوط به همه دشمنان نظام است.

وی با اشاره به شیوه‌های رویارویی دشمنان بویژه آمریکا با نظام مقدس اسلامی گفت: دشمنان بویژه آمریکا از راه های مختلف به رویاروی با نظام پرداختند و بعد از توطئه های زیاد از انتخابات ۸۸ به عنوان مهمترین بستر برای جنگ نرم علیه نظام اسلامی بهره بردندو از آن به عنوان یک سوژه بزرگ استفاده کرده و بزرگتریتن تهمت ها را به نظام زدند.

حسینی بوشهری گفت: زمینه تشکیک‌ها در آن سوی مرزها بود و عده‌ای بازی‌ خورده و وارد این فتنه شدند ولی وقتی که انسان متوجه شد که مورد استفاده دشمن قرار گرفته از هر جایی که هست باید برگردد در حالی که در این فتنه عده ای بر نگشتند.

وی افزود: در جریان فتنه ۸۸ مدیریت عالی رهبری را مشاهده کردیم و این اوج توانمندی و مدیریت دینی بود.

وی به نقش کشورهای خارجی در این فتنه اشاره کرد و گفت : تغییر باورها و شکل دادن به احساسات و تمایلات،تغییر افکار ،تغییر رفتار و بروز ناهنجاری ها و در نتیجه تغییر ساختار چهار هدف جنگ نرم دشمن است.

امام جمعه دیلم گفت:فتنه گران از دامن زدن به مباحث انتخابات در سال ۸۸ این هدف را در سر داشتند که اختیارات رهبری و ولایت فقیه را در حد تشریفات در کشور تبدیل کنند.

وی اضافه کرد: اما ملت ایران در ۹ دی با حضور بابصیرت خود و با رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری که در قدم اول از راه مدارا و سپس استقامت و تکیه بر نظام اسلامی و نهادهای قانونی نظام و قدم سوم به روشنگری پرداختند مانع اجرای نقشه های دشمنان شدند.

وی گفت: نتیجه بصیرت بخشی رهبری حضور مردم در ۹ دی بود که با این حضور حماسی شعور خود را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه دیلم تصریح کرد: صیانت از اقتدار نظام و تلاش نسبت به حفظ امنیت کشور و فراموش نکردن مردم که پایه نظام و انقلاب هستند درسی است که از ۹ دی باید گرفت.

وی افزود: بزرگترین دستاورد ۹ دی ماه تقویت اعتماد عمومی و بازتولید قدرت نرم نظام و غربالگری افراد درون نظام تحت عنوان رویش ها و ریزش ها بود.

حسینی بوشهری گفت: پیام اصلی ۹ دی ولایتمداری و سپس روحیه خدمت گذاری در مسئولان است که باید قدر مردم را بدانیم بخصوص در این مقطع که دشمن به جنگ اقتصادی امید بسته تا از این طریق به انقلاب ضربه بزند و بدانیم که توطئه های دشمنان قابل تکرار است و دشمن سعی در سوء استفاده از خواسته های مردم و وقایع و رویدادها دارد تا به اهداف خود جامه عمل بپوشاند و لذا همگی باید هوشیار باشیم.