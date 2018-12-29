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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۵۰

عضو مجلس خبرگان رهبری:

ملت ایران در ۹ دی ۸۸ خط بطلانی بر فتنه کشید

ملت ایران در ۹ دی ۸۸ خط بطلانی بر فتنه کشید

قرچک- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ملت ایران در ۹ دی ۸۸ خط بطلانی بر فتنه کشید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی در مسجد جامع شهرستان قرچک با بیان این که باید از فرصت ها در جهت پیشرفت اسلام و انقلاب اسلامی بهره گرفت، گفت: امروز وجود یک نظام اسلامی و رهبری که خستگی‌ و رخوت در آن راه ندارد، یم فرصت برای نظام اسلامی است.

وی با بیان این که حماسه ۹ دی خروش ملت ایران زیر پرچم ولایت علیه فتنه گران بود، گفت: ۹ دی یک از روزهای برگزیده سال است، که ملت ایران در برابر دشمنان ایستاد و یک یوم الله خلق کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری حضور ملت بصیر ایران در دفاع از انقلاب اسلامی در مقابل فتنه را عامل پایداری و ماندگاری این انقلاب و نظام دانست و گفت: عده ای به بهانه‎های واهی تقلب در سال ۸۸ در کشور ایجاد اغتشاش کردند، در حالی که انتخابات بهانه بود و اصل مسئله آن ها نظام و ستون خیمه نظام یعنی ولایت فقیه بود، اما ملت ایران در ۹ دی توی دهان فتنه گران کوبیدند.

کد مطلب 4498855

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