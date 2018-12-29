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۹ دی ۱۳۹۷، ۰:۰۴

مصلحی:

هدف فتنه ۸۸ براندازی نظام بود

هدف فتنه ۸۸ براندازی نظام بود

وزیر سابق اطلاعات با بیان اینکه در فتنه ۸۸، موضوع انتخابات نبود، گفت: براندازی نظام هدف بود و باید موقعیت های منطقه ای را هم در آن زمان سنجید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات در گفتگوی تلفنی با برنامه نگاه یک با بیان اینکه در فتنه ۸۸ موضوع انتخابات نبود، بیان کرد: براندازی نظام هدف بود و باید موقعیت های منطقه ای را هم در آن زمان سنجید.

وی خاطر نشان کرد: ستاد پیشگیری از تقلب انتخابات یک سال قبل تاسیس شد و در منطقه پیروزی جنگ ۳۳ روزه و ۲۲ روزه را با اقتدار جمهوری اسلامی داشتیم.

وزیر سابق اطلاعات یادآور شد: با طرح تقلب آبروی جمهوری اسلامی را در مجامع بین المللی بردند و فرصت ها را به تهدید تبدیل کردند.

مصلحی تاکید کرد: CIA و موساد در فتنه جدیدی که طراحی کردند با اشتباه محاسباتی می خواهند بین نخبگان، مسئولین و مردم شکاف ایجاد کنند و یکی را من اشاره می کنم و آن تهدید دشمن است تا مردم و مسئولین اشتباه محاسباتی کنند؛ همواره تهدید می کنند و طراحی دشمن این است و جان کری مرتب تهدید می کرد.

کد مطلب 4498856

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