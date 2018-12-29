به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی کشکولی شامگاه شنبه در مسجد حضرت قائم(عج) خرم آباد اظهار داشت: مخالفت ها با ولایت فقیه از همان اوایل انقلاب و زمانی که قانون اساسی را می نوشتند شروع شد.

۵ حوزه انحراف فتنه گران

وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ از سوی خواص بی بصیرت و با حمایت دشمنان نظام رخ داد، تصریح کرد: عده ای که قلبا و نه عقلا و معرفتا امام راحل را دوست داشتند، پس از رحلت ایشان دلیلی برای تبعیت از نفر پس از امام نداشتند و از ولی فقیه تمکین نکردند.

سردار کشکولی با اشاره به اینکه این افراد در پنج حوزه منحرف شده و با انقلاب و نظام زاویه گرفتند، گفت: اول حوزه اصول بود که گفتند منشا ولایت فقیه مردمی است و اختیارات آن در ماده ۱۱۰ قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه حوزه بعدی حوزه اقتصاد بود که این قشر اقتصاد آزاد تابع بانک جهانی می خواستند نه آزادی اقتصادی، تصریح کرد: در حوزه اداره کشور نیز شرکت در انتخابات را وسیله دستیابی به قدرت دانستند و خدمت به مردم را در ذیل آن می دانستند.

طبق شواهد فتنه۸۸ کاملا از پیش طراحی شده بود

سردار کشکولی با اشاره به اینکه طبق شواهد فتنه 88 کاملا از پیش طراحی شده بود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری یک تنه در مقابل این ها ایستاد و با استقامت بدنه مردمی آنها طی ۸ ماه ریختند و عده ای منافق و سلطنت طلب از آنها باقی ماند.

لزوم توسعه بصیرت سیاسی و تعمیق معرفت دینی در جلسات پرسش و پاسخ برای جلوگیری از بروز فتنه

وی با بیان اینکه به عنوان پاسداری باسابقه می گویم خطرات فتنه ۸۸ به مراتب از جنگ هشت ساله بیشتر بود چراکه در فتنه ۸۸ آمده بودند که ولایت فقیه را تغییر داده و یا براندازی کنند، تصریح کرد: برای اینکه دوباره چنین فتنه هایی در کشور اتفاق نیفتند باید تعمیق معنویت و معرفت دینی و توسعه بصیرت سیاسی را در جلسات پرسش و پاسخ داشته باشیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان یادآور شد: همچنین باید از هنجارهای دینی و ارزشی و انقلابی مراقبت کنیم و نسبت به ارزش های دینی مانند حجاب و نماز حساس باشیم.

سردار کشکولی خاطرنشان کرد: تقویت خودباوری و اهتمام به تربیت اسلامی، مراقبت از استحاله و نفوذ در کشور، بی اعتمادی کامل به دشمنان اسلام و انقلاب به ویژه آمریکای جنایتکار، فصل الخطاب دانستن فرمایشات مقام معظم رهبری و تمکین از قانون و رای دادن به کسانی که دغدغه کار و خدمت به مردم و نه شهوت قدرت دارند، دیگر راه های جلوگیری از این گونه فتنه ها است.