حماسه ۹ دی محصول ولایتمداری و بصیرت حسینی مردم ایران است

امرالله شیخیانی جامعه شناس، دبیرکل حزب مردم مسلمان ایران و کنشگر مسائل سیاسی، اقتصادی و معارف قرآنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حاکمیت اسلام ناب یکی از اهداف پایه گذاری انقلاب اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: حاکمیت دین خدا، آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، ریشه کنی فقر و جهل، ریشه کنی فتنه گران دل سپرده به نظام ظالم استکباری، مقاومت در برابر بنیان فساد اخلاقی غرب و نفوذهای اجتماعی از اهداف مهم انقلاب اسلامی ایران است و ریشه این نظام با خون شهدا آبیاری شده و رشد و ثمر انقلابی داده است.

شیخیانی با تاکید بر اینکه هر حکومت و امتی که در برابر نفوذهای ساختارشکن فرهنگی و اجتماعی خارجی مقاومت نکند اسیر خواهد شد، تصریح کرد: زمینه سازی و برنامه ریزی دانش بنیان برای اقتدار نظام و بهره گیری از عناصر قدرت و نیروهای کارآمد، خودکفایی داخلی، تولید ملی، استقلال ملی، جهاد برای عدم تبعیت از بیگانگان، انقلابی گری، ولایتمداری، استفاده از نیروی مومن و جوانان حزب اللهی در کارها، دشمن شناسی، گسترش رسانه های دینی و فرهنگی در عرصه ملی و بین المللی مبتنی بر آموزه های اسلامی قرآنی، مردم سازی اسلامی با محوریت اقتصادی مقاومتی موجب پیشرفت و پیروزی کشور می شود.

دبیرکل حزب مردم مسلمان ایران با بیان اینکه جوانان ولایی و نیروهای مومن حزب اللهی مایه اقتدار نظام اسلامی هستند، افزود: حاکمیت دین خدا به معنی عدالت اجتماعی، ریشه کنی فقر و جهل و برقراری منظومه ارزش های اسلامی است.

وی افزود: اگر در ساختار سازی نظام و برنامه ریزی های کلان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر محور حاکمیت دین خدا مشورت و تصمیم گیری کنیم جامعه به تعالی و نشاط اجتماعی و رضایتمندی ویژه ای خواهد رسید.

علل از بین رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی

کنشگر مسائل سیاسی و اقتصادی تصریح کرد: وابستگی به فناوری غربی و کالاهای فرنگی و دلبستگی به تمدن سکولار و مادی غرب موجب از بین رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی امت اسلامی می شود و فرهنگ مردمان مسلمان را دچار استحاله می کند.

وی اظهار کرد: کار و تولید داخلی، مصرف کالاهای وطنی و بهره مندی از توان نیروی انسانی داخلی و اجرای پروژه نخبگانی درآمدزا نمی گذارد که کفار و بیگانگان بر مسلمین استیلا پیدا کنند.

شیخیانی با اشاره به اینکه خودکفایی، استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی رمز خروج از بند اسارت بیگانگان و رفع دلبستگی به تمدن سکولار و مادی غرب است، گفت: بیداری اسلامی نتیجه وارد کردن قوانین اسلامی در سیاست است و سیاست جمهوری اسلامی انسجام اسلامی و وحدت ملی است.

دبیرکل حزب مردم مسلمان ایران با ابراز اینکه انقلاب اسلامی ایران زمینه ساز جامعه توحیدی در منطقه بود، عنوان کرد: بصیرت حسینی ملت ولایتمدار ایران موجب ریشه کنی کودتای مخملی فتنه گران و دشمنان خارجی شد و لذا حماسه ۹ دی محصول ولایتمداری و بصیرت حسینی مردم ایران است.