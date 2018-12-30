به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، اعضای تیم ملی فوتبال ایران که برای اعزام به رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه کت و شلوار یکی از برندهای معتبر ایرانی را بر تن داشتند قرار است برای اعزام به امارات هم با لباس های جدید این برند به مسابقات جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا بروند.

از این رو تیم عکاسی و خیاطی این شرکت در محل اردوی تیم ملی حاضر شدند تا بازیکنان مقابل دوربین‌های آنها قرار گرفته و عکس بگیرند.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا در کشور امارات با یمن، ویتنام و عراق همگروه است.