۹ دی ۱۳۹۷، ۳:۴۶

واسیلی نبنزیا: به جای تهدید و فشار، باید با ایران گفتگو کرد

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت آمریکا باید از سیاست تهدید و اعمال فشار به ایران دست برداشته و به گفتگو روی بیاورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در گفتگو با ریانووستی گفت زمان تغییر رویکردهای قدیمی در مورد ایران فرا رسیده است.

وی با اشاره به تلاش های آمریکا برای فشار آوردن به ایران از طریق سازمان ملل، مطرح شدن اختلافات واشنگتن با تهران در شورای امنیت را از اقدامات احتمالی آمریکاییها در سال جدید عنوان کرد.

نبنزیا همچنین در مورد خدشه دار شدن وجهه و اعتبار شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی با این قبیل اقدامات، هشدار داد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تاکید کرد که تاکنون هیچ موردی مبنی بر تخلف ایران و نقض تعهدات این کشور به شورای امنیت سازمان ملل گزارش نشده است به همین خاطر هیچ دلیلی حتی برای آغاز گفت و گو درباره اعمال تدابیر تحریمی در مورد ایران در شورای امنیت وجود ندارد.

