ارتش سوریه کنترل سد تشرین را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه کنترل سد راهبردی «تشرین» را که بر روی رودخانه فرات در شمال استان حلب واقع است را بر اساس توافق صورت گرفته با نیروهای دمکراتیک کرد سوریه (قسد) در اختیار گرفت.

بر اساس این گزارش، یگان هایی از ارتش سوریه در چارچوب توافقی جامع تر موسوم به «توافق منبج» در این سد و اطراف آن مستقر شدند.

سد تشرین در ۳۳ کیلومتری جنوب شهر منبج و ۱۱۵ کیلومتری شرق حلب واقع است و ۸۰ کیلومتر با مرزهای ترکیه فاصله دارد.

این سد که بر روی رود فرات واقع است از اهمیت راهبردی برای بخش برق سوریه برخوردار است.