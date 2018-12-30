کشته شدن ۴۰ شبه نظامی در عملیات ضدتروریستی نظامیان مصری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نیروهای امنیتی مصر طی روزهای منتهی به تعطیلات پایان سال میلادی، چندین عملیات تروریستی را در سراسر این کشور خنثی کردند.

وزارت کشور مصر با اعلام این مطلب از طراحی چندین عملیات تروریستی توسط گروه های شبه نظامی علیه اهداف توریستی در این کشور خبر داد.

بر این اساس نیروهای امنیتی مصر در سه عملیات ضدتروریستی دست کم ۴۰ شبه نظامی را کشته و شماری از آنها را دستگیر کردند.

روز گذشته انفجار یک بمب در مسیر اتوبوس گردشگران در استان الجیزه مصر به کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر از آنها انجامید.