به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری اظهار داشت: راهنمایی و رانندگی در راستای هر چه بهتر و باشکوهتر برگزار شدن مراسم ۹ دی و خدمت بهتر به سایر شهروندان جهت استفاده از سایر معابر اقدام به محدودیت ترافیکی به شرح ذیل اعلام کرد:

وی فزود: از ساعت ۹ صبح توقف هرگونه وسیله نقلیه اطراف مسجد جامع، طول خیابان مدرس، از میدان آزادی تا تقاطع مدرس ممنوع و پلیس راهور از توقف هر گونه وسیله نقلیه تا پایان مراسم جلوگیری می نماید.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه بیان کرد: از ساعت ۹صبح از تقاطع مدرس به سمت میدان آزادی وکلیه خیابانها وکوچه های منتهیبه خیابان مدرس تا پایان مراسم محدودیت ایجاد خواهد شد

وی با تاکید بر اینکه ضروری است شهروندان با توجه به وضعیت تردد هسته مرکزی شهر برای حضور در این مراسم از خودروهای حمل و نقل عمومی استفاده کنند، تصریح کرد: با توجه به پیش بینی حضور گسترده مردم، حتی المقدور از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده نموده و از حرکت با خودروی شخصی به هسته مرکزی شهر خودداری نمایند.