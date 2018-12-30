به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر شنبه در جمع اعضای شورای دهستان و شوراها و معتمدین روستاهای جاده ملایر با اعلام وضعیت نامناسب آب شرب اهالی روستاهای «سرخ‌آباد»، «یکانه»، «پهن آباد»، «کنجینه» و «رباط» گفت: عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای جاده ملایر در حال اتمام است و تمام روستاهای این حوزه باید از مجتمع آبرسانی در دست اجرا بهره‌برداری کنند.

وی به هماهنگی های صورت گرفته با مدیران وزارت نیرو و مدیران استانی اشاره کرد و گفت: تاسیسات فاضلاب روستاهای مسیر جاده ملایر از روستای «ارزانفود» تا روستاهای تفریجان، اّبشینه، سنگستان، کنجینه، یکانه، سرخ آباد، پهن آباد به سمت جورقان در حال اجراست که پس از آن شبکه فاضلاب این روستاها به تصفیه خانه همدان متصل خواهد شد.

حاجی بابایی با اعلام نارضایتی اهالی روستاهای این حوزه از ناهماهنگی ها و مشخص نبودن وضعیت حق‌ابه آنها گفت: مقرر شد به زودی جلساتی به منظور تعیین وضعیت حق‌ابه روستاییان حوزه سد اکباتان تشکیل شود تا با بررسی دقیق اسناد تاریخی اهالی این روستاها مشکلاتی که برای آنها از وضعیت مبهم حق آبه ایجاد شده با بررسی راهکارهای قانونی اعمال حق روستاییان منطقه مرتفع شود.

وی افزود: ساماندهی مسیر ورودی شهر همدان از جاده ملایر با هدف بهره برداری وتوسعه اقتصادی و اشتغالزایی و نیز بهسازی جاده ملایر با احداث دوپل هوایی که یکی از آنها در مسیر جاده ملایر ورودی شه رهمدان و دیگری در ورودی جاده قهاوند درحال ساخت است به منظور تسهیل دسترسی اهالی روستاهای این منطقه و افزایش ایمنی جاده ای و کاهش تصادفات در دستور کار قرار دارد.