شهادت ۲۹۵ فلسطینی و زخمی شدن ۲۶ هزار تن دیگر در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل طی گزارشی تاکید کرد که اشغالگران صهیونیست در سال جاری دست کم ۲۹۵ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۲۶ هزار فلسطینی را زخمی کرده اند.

در بخش دیگر این گزارش آمده است که از مجموع ۲۹۵ شهید فلسطینی، ۱۸۰ تن و از مجموع ۲۶ هزار مجروح بیش از ۲۳ هزار تن در جریان تظاهرات بازگشت به شهادت رسیده و مجروح شده اند.

طبق این گزارش، ۵۷ تن از این شهدا و نزدیک به ۷ هزار تن از این مجروحان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند.

در این گزارش آمده است که اشغالگران صهیونیست در سال جاری ۴۵۹ ساختمان در کرانه باختری را به بهانه فقدان مجوز ساخت تخریب کردند که بخش اعظم این ساختمان ها در منطقه موسوم به منطقه (ج) قرار داشت.