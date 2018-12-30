توسعه جامعه در گرو توجه به نیازهای جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه شنبه در نشست صمیمی با هیئت‌های ورزشی استان زنجان با بیان اینکه حضور جوانان در میادین ورزشی فارغ از هر نتیجه‌ای که در این رویداد به دست می‌آورند، ارزشمند بوده و باید به این حضور و تلاش ارج نهاده شود، افزود: جوانان آینده‌سازان این ممکلت بوده و برای این جامعه‌ای موفق در آینده داشته باشیم، باید به نیازهای اولیه این قشر سازنده که همواره تلاش می‌کنند برای ایران اسلامی در میادین مختلف به‌ویژه عرصه‌های ورزشی افتخار کسب کنند، پاسخ دهیم.

وی با یادآوری اینکه در برهه‌ای زندگی می‌کنیم که ورزش تک‌بعدی نبوده و بیش از آنکه بعد سلامت آن مطرح باشد، بعد حرفه‌ای آن در جوامع مختلف مطرح است، ادامه داد: ورزش در جهان امروز به جایگاهی رسیده است که جوامع مختلف همواره تلاش می‌کنند با سرمایه‌گذاری در این عرصه، ضمن کسب افتخار برای کشور خود، تولید ثروت نیز در این بخش داشته باشند، از این رو باید تلاش ورزشکارانی که در میادین بین‌المللی موفقیت کسب می‌کنند، ارج نهاده شود.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه امروز در آستانه چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داشته و همواره در طول چهار دهه گذشته تلاش شده از جوانان به عنوان ثروت‌های واقعی جامعه، حمایت شود، تصریح کرد: متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، شاهد برخی آمار نه چندان مطلوب در عرصه‌های مختلف به‌ویژه کاهش سن اعتیاد و ساعاتی که جوانان در کنار خانواده‌های خود سپری می‌کنند، هستیم که این مشکلات باید با اهتمام جدی نسبت به موضوع اوقات فراغت جوانان، حل شود.

حقیقی در ادامه با تاکید بر اینکه جوانان باید از زندگی خود احساس شادمانی کنند، اظهار کرد: فراموش نکنیم که ایجاد نشاط و شادمانی در بین جوانان، یکی از اولویت‌های کشور در برهه کنونی است؛ چرا که هدف اصلی بدخواهان نظام از توطئه‌چینی‌ها، ناامید کردن نسل جوان نسبت به آینده خود است، به همین خاطر می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح نسبت به انجام این کار مبادرت کرد.

وی با بیان اینکه اهتمام به توسعه ورزش همگانی باید جزو برنامه‌ریزی‌های اولویت‌دار باشد، خاطرنشان کرد: امروز باید همه دست به دست هم دهیم تا زمینه مناسب برای حضور جوانان در میادین ورزشی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم در سوق جوانان به سمت آینده‌ای روشن فراهم شود.