صادرات ۳۱ میلیارد دلاری از استان زنجان در هشت ماه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه شنبه در جلسه دیدار فعالان حوزه صادرات و واردات استان با استاندار زنجان، از انجام صادرات بیش از ۳۱ میلیارد دلاری از استان در مدت هشت ماه امسال خبر داد و گفت: این میزان صادرات از استان در مدت یاد شده با احتساب میعانات گازی انجام شده است، این در حالی است که این رقم بدون احتساب آن معادل ۲۸ میلیارد دلار بوده است.

وی با اشاره به اینکه برای امسال صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری از استان پیش‌بینی شده است، افزود: وضعیت صادرات استان علی‌رغم تحریم‌هایی که وجود دارد، قابل قبول بوده و از رشد خوبی برخوردار است، این در حالی است که استان زنجان به لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای واقع شده است که با مرز فاصله داشته و همین موضوع در روند صادرات از استان به استان‌های مرزی تاثیر می‌گذارد.

فغفوری با یادآوری اینکه ۴۹ کشور مقصد صادراتی از گمرک استان زنجان است، گفت: اقلامی چون شمش سرب، ترانسفورماتور، شمشم آلومینیوم، شمش روی، کاغذ تیشو، محصولات فولادی و ... از جمله عمده محصولات صادراتی از گمرک زنجان به‌شمار می‌رود.

مدیرکل گمرک استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه این اداره‌کل به دنبال افزایش شاخص‌های خود با روش‌های مختلف است، افزود: یکی از این روش‌ها ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان است، به همین خاطر علی‌رغم چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم، اما فرآیند تجارت همواره روندی رو به رشد را نشان می‌دهد.

حمید احمدی با اشاره به وضعیت واردات خاک روی، از حجم بالای فرآوری خاک روی در استان زنجان خبر داد و گفت: میزان واردات خاک روی استان در ۹ ماه امسال نسبت به سال ۹۵ نزدیک به ۴ برابر افزایش یافته است، این در حالی است که ۲۱۱ هزار تن خاک روی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون و ۶۴۹ هزار دلار از گمرک زنجان از ابتدای امسال تا کنون وارد استان شده است.