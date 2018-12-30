پرداخت ۴درصدی مراکز غیردولتی به آموزش و پرورش وچالش مراکز غیرمجاز

قدرت الله علیزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه ریزی جهت هم افزایی و وحدت بیشتر میان موسسان مدارس غیردولتی که پیشنهادش را در جلسه ای با رئیس مراکز و مدارس غیردولتی در میان گذاشته است، بیان کرد: من معتقدم با وحدت که منجر به هم افزایی بیشتر می شود، می توان بسیاری از مشکلات امروز را حل کرد. خصوصا با توجه به سخنانی که امروزه برای بهبود کیفیت آموزشی در مدارس و مراکز سراسر کشور مطرح است، قطعا چنین هم افزایی اول میان خود موسسان مدارس و مراکز غیردولتی و سپس میان مدارس و مراکز دولتی و غیردولتی می تواند از هزینه ها کم کند.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش دبستانی ها طبق قانون زیر مجموعه سازمان مراکز و مدارس غیردولتی است اما علیرغم راهکار قانونی باز هم مراکز بسیاری در کشور فعالیت می کنند که مجوز خود را از آموزش و پرورش نگرفته اند، بیان کرد: من در جلسات هم به مسئولان گفته ام که ما که بخش اعظم کار را خصوصا در شهر تهران در این خصوص دنبال می کنیم، امکان برخورد با مراکز غیرمجاز را نداریم و تنها کاری که از ما بر می آید این است که کیفیت مراکز خودمان را بالا ببریم. قاعدتا پیش دبستانی ها و به طور کلی مراکزی که زیرمجموعه آموزش و پرورش می شوند و باید از اینجا مجوز بگیرند، باید هزینه هایی پرداخت کنند. در قانون آمده که این مراکز باید چهار درصد از دریافتی خود را به آموزش و پرورش بدهند. در حالیکه اگر مجوز خود را از مساجد یا بهزیستی و... بگیرند نباید هزینه ای پرداخت کنند و شاید برای همین مایل هستند آنگونه به کار خود ادامه دهند.

علیزاده ادامه داد: اما نظارتی که در آموزش و پرورش بر مراکز زیرنظرش می شود، در ارگان های دیگر اتفاق نمی افتد و مدیر راحت تر است در همان شرایط سابق بدون نظارت بماند.

وی در پاسخ به این پرسش که هر سال با شروع فصل زمستان شاهد شیوع یکسری مشکلات بهداشتی از جمله شیوع شپش در مهدکودکها و مراکز پیش دبستانی هستیم، درباره اقدامات نظارتی بهداشتی بر این مراکز و همچنین استانداردسازی فضای این مراکز، گفت: نظارت های آموزش و پرورش به دو گونه کمی و کیفی است. تعداد مراکز زیادی وجود دارند که متاسفانه همچنان مجوز خود را از آموزش و پرورش نگرفته اند. امسال با توجه به تصمیم آقای زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، موسسان پیش دبستانی که در سامانه این سازمان ثبت نام کردند و کد رهگیری گرفتند یکسال فرصت دارند تا با استانداردهای آموزش و پرورش خود را تطبیق دهند و در واقع امسال هم بر آنها نظارت زیادی نمی شود. من نمی توانم بگویم در مراکز زیر مجموعه ما همه استانداردها رعایت می شود اما تا جایی که می شود بر آنها نظارت صورت می گیرد.

علیزاده بیان کرد: نظارتی که بر آموزشگاه‌های مجاز تحت پوشش آموزش و پرورش می‌شود از تایید فضا تا انتخاب مدیر، بیمه پرسنل، مالیات و... است که در دیگر آموزشگاه های غیرمجاز انجام نمی شود. مراکز غیردولتی همانطور که گفتم چهار درصد دریافتی خود را به آموزش و پرورش واریز می کنند. البته معتقد هستیم این مبلغ نباید دریافت شود و همانطور که مدارس معاف از مالیات هستند، آموزشگاه‌ها هم باید معاف باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود آموزشگاه های علمی غیرمجاز در کشور اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۱۱ هزار آموزشگاه علمی در سراسر کشور وجود دارد که در کنار آن شمار مراکز آموزشی غیر قانونی در کشور نیز زیاد است. مراکزی که از هیچ کجا مجوز ندارند.

نایب رئیس شورای موسسان مراکز آموزشی کشور همچنین گفت: ما معتقد هستیم امروزه نواقصی در آموزش رسمی خصوصا در مقاطع تحصیلی متوسطه دوم وجود دارد که آموزشگاه‌های رسمی سعی می کنند آن را جبران کنند. شاید ۱۰ تا ۱۵ درصد از این موسسه ها هستند که در ایجاد فضای پر التهاب و مسموم کنکور دخیل باشند اما دامن باقی موسسه ها را نیز می گیرد.