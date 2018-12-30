به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی شامگاه شنبه در جلسه دیدار فعالان حوزه صادرات و واردات استان با استاندار زنجان با بیان اینکه باوجود همه اقدامات تسهیلی صورت گرفته در عرصه تولید و صادرات، کماکان فعالان این عرصه با دغدغه‌ای به نام تامین مواد اولیه دست به گریبان هستند، افزود: نباید فراموش کنیم که علاوه بر تامین مواد اولیه، تولیدکنندگان ما با بی‌ثباتی قیمت‌ها نیز مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه‌ای فراهم کنیم که شاخص های نامطلوبی که از سوی تولیدکنندگان مطرح می‌شود، از بین رفته و یا حداقل کمرنگ‌تر شود، ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر فضای کسب و کار امنیتی شده و کالاهای ممنوعه راحت‌تر از ارز قابل دسترس است.

همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: صنعت روی، صنعت غالب استان است که ارزآوری و اشتغال بالایی دارد.

یوسف مرادلو افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال در حدود ۴۰ هزار تن روی در استان مصرف و به میزان ۲۰۰ هزار تن نیز صادرات انجام شود.

مهدی رنگ‌رونا، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه صادرکننده صراف نیست و نمی‌تواند ارز را آن‌گونه که انتظار می‌رود، به وجه حاصل از صادرات بازگرداند، خاطرنشان کرد: الزام عودت وجه حاصل از صادرات که به ارز نیمایی شناخته می‌شود، مشکلی برای صادرکنندگان در کشور و به تبع آن در استان زنجان است.