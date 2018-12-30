۹ دی اثبات اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی در جمع مردم شهر زنجان، افزود: مردم عامل تداوم انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال اخیر هستند و این نشان می دهد مردم همیشه پشت نظام هستند.

وی اظهار کرد: حماسه ۹ دی از روزهای ماندگار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است و این روز هرگز فراموش نمی‌شود.

فرمانده سپاه انصار المهدی استان زنجان بر روشنگری و بصیرت افزایی مردم در۹ دی تأکید کرد و افزود: ۸ ماه فتنه آشوبگران اوج سعه صدر نظام اسلامی بود و در این روز مردم، ولایتمداری خود را به دشمنان نشان دادند و تأکید کردند که همیشه مطیع فرمان رهبری هستند.

کرمی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز مردم نیازمند روحیه جهادی و انقلابی است، گفت: ۹ دی روز تجلی نصرت الهی است که با بیعت مردم با رهبری، به نام روز بصیرت در تاریخ ثبت شد.

فرمانده سپاه استان زنجان تصریح کرد: ۹ دی محصول حماسه ملت ایران بود و اثبات اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

کرمی افزود: فتنه ۸۸ محصول بیش از سه سال برنامه‌ریزی از داخل و خارج بود ولی تمام برنامه‌های شوم دشمن در نطفه خفه شد و نتوانستند به اهداف شوم خود برسند و امروز انقلاب اسلامی حرف اول را در منطقه می‌زند و همه ملت‌ها در منطقه علیه آمریکایی‌ها مبارزه می‌کنند.

وی ابراز کرد: حضور باشکوه مردم در روز ۹ دی اقتدار و عظمت ایران را تقویت کرده و دشمنان را ناامید می کند.