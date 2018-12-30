حماسه۹دی اوج بصیرت و هم افزایی ملت ایران در پشتیبانی از نظام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در همایش سالروز حماسه ۹ دی که در مسجد جامع شهر دانسفهان برگزار شد، اظهار داشت: حماسه ۹ دی اوج بصیرت و هم افزایی ملت ایران در پشتیبانی از نظام و مقابله با دشمنان است.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری بر امر آگاه‌سازی و روشنگری در مورد فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی تاکید دارند که می‌توان در ۳ بخش مدارا و جذب حداکثری، ایستادگی در پای حقوق ملت و نظام و بصیرت‌بخشی، روشنگری و اقناع سازی افکار عمومی این اقدامات را انجام داد.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین خاطرنشان کرد: حماسه ۹ دی از جمله ارزش‌های ماندگار نظام اسلامی بوده در حالی که بخشی از این ارزش‌ها، ویژگی فرازمانی و فرامکانی داشته و می‌توان برای حل مشکلات کنونی جامعه از آنها استفاده کرد.

فاطمی نسب تصریح کرد: بیگانه‌ستیزی و فرصت بودن حمایت بیگانگان از یک حرکت فتنه‌گر، رشد سیاسی جامعه و اولویت منافع ملی، نهادینه سازی نظام سیاسی و رهبری و بکارگیری از نقش ارزش‌های دینی را می‌توان از امور اساسی در پیشرفت و توسعه ملت و مقابله همه جانبه با دشمنان برشمرد.

وی افزود: حضور باشکوه و پرشور اقشار مختلف مردم در حماسه ۹ دی نشان دهنده اعتقادات مذهبی مردم، باورهای مردم به اصل نظام جمهوری اسلامی، روحیه بیگانه ستیزی، استقلال طلبانه و مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری بود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: امروزه دشمنان تمامی تلاش خود را می کنند تا بتوانند با اجرای برنامه های مختلف و فتنه های گوناگون در مسیر پیشرفت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد کنند که این مهم با هوشیاری و بصیرت مردم و مسئولان محقق نخواهد شد.

فاطمی نسب افزود: مردم با توجه به تجربه های تاریخی خود به این نتیجه رسیده اند که برای رهایی از مشکلات و ایستادگی در مقابل دشمنان خارجی و داخلی باید پشتیبان ولایت فقیه باشند تا بدین وسیله به مملکت و نظام ضربه نخورد.