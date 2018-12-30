به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی شامگاه شنبه در دیدار هیئت‌های ورزشی استان با استاندار زنجان با اشاره به اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۱۹۰ ورزشکار زنجانی به اردوهای مختلف تیم‌ملی فرا خوانده شده‌اند، افزود: آمار حاکی از آن است که در ۹ ماه امسال مجموع مدال‌هایی که توسط ملی‌پوشان زنجانی در رقابت‌های مختلف کسب شده ۷۳ مدال بوده است که باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که این تعداد مدال افزایش یابد.

وی از ساماندهی ۴۴ هزار و ۳۳۵ ورزشکار در استان زنجان تا پایان آذرماه امسال خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد ورزشکار ساماندهی شده، بیش از ۲۶ هزار نفر در بخش آقایان و بیش از ۱۷ هزار نفر نیز در بخش بانوان به فعالیت‌های ورزشی مشغول‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰ هیئت ورزشی فعال در استان داریم که اکثر این هیئت‌های ورزشی در شهرستان‌ها نیز فعال بوده، به طوری که در مجموع شاهد فعالیت ۲۹۵ هیئت ورزشی در استان هستیم.

خلیلی با یادآوری اینکه یکی از اقدامات اداره‌کل ورزش و جوانان در راستای توسعه ورزش در روستاها، ایجاد خانه ورزش روستایی بوده که در همین راستا طی شش ماه اول امسال نسبت به ایجاد ۸۶ خانه ورزش روستایی در استان اقدام شده است، ادامه داد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که مناطق روستایی از ظرفیت‌های بسیار خوبی در استان برخوردار است که با ایجاد چنین زیرساخت‌هایی می‌توان نسبت به توسعه ورزش و کشف استعدادهای بالقوه در این مناطق اقدام کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه ورزشکاران استان امسال افتخارات زیادی را در میادین مختلف برای ورزش ایران اسلامی و استان به دست آورده‌اند، گفت: کسب ۱۹ مدال از رقابت‌های جهانی، ۱۷ مدال از رقابت‌های آسیایی، ۲۵ مدال از مسابقات بین‌المللی و ۱۲ مدال نیز از بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی رهاورد تلاش ورزشکاران استان در ۹ ماه امسال بوده است.