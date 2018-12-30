حماسه ۹ دی نشان دهنده بصیرت و هوشیاری ملت ایران بود

سرهنگ اسماعیل طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن حماسه نه دی اظهار داشت : همچنان که محرم الحرام سبب پیروزی انقلاب شد، در دهه سوم انقلاب باز محرم و مراسم عزاداری اباعبدالحسین علیه السلام بود که چشم فتنه را کور کرد.

وی افزود : حماسه نه دی موجب بیمه شدن انقلاب اسلامی شد و حضور مردم در راهپیمایی ۹ دی میثاق مجدد و یکپارچه امت با ولایت شد.

وی خاطر نشان کرد : برای رهایی از فتنه اقتصادی باید گوش به فرمان ولایت باشیم و چشم به خارج ندوخته و به ظرفیت های داخلی تکیه کنیم تا از این کینه دشمن هم مثل سایر تهدیدات پیروز میدان باشیم.

طاهرخانی از دیگر موارد رهایی از فتنه اقتصادی را باور به نیروی جوان دانست و گفت : برای رهایی از فتنه اقتصادی باید به نیروی جوانی و انرژی و فکر و اندیشه جوانان تکیه داد.

وی در پایان افزود : حرکت جهادی و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر ابعاد گذر از فتنه اقتصادی است و اگر همچون رزمندگان در دوران دفاع مقدس همانگونه که در صحنه حاضر شدند و جهاد کردن الان نیز با همان روحیه ایثار شهادت باشیم در مقابل این فتنه و مشکلات پیروز خواهیم شد ...